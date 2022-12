El portavoz del PP de Lalín, Pablo Areán, cuestiona las críticas del portavoz de Compromiso, Rafael Cuíña, a la intervención del presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, en el congreso de los populares lalinenses afeándole que “haga política desde la cólera”.

“Su oposición de titulares de ataque y post críticos en las redes sociales es inútil y improductiva para los lalinenses, pero él sigue con esa manía porque no le interesa conseguir cosas para Lalín, sino intentar desgastar al PP. No soy quien para dar lecciones ni consejos, y menos a la oposición, pero Cuíña no aprendió nada”, sostiene Areán. Contrapone la “actitud destructiva, políticamente hablando” de Compromiso con la de diálogo y entendimiento del PP con toda clase de administraciones, con la que logra millones de inversiones para Lalín”. Citó los 19,6 millones de la Xunta en los presupuestos de 2023 o a las “fructíferas gestiones” realizadas por el alcalde, José Crespo con la Diputación en el cementerio la cesión de propiedades en Mouriscade. “La estrategia de Cuíña de romper puentes con la Xunta es errónea y ya se vio en el pasado, pero sigue con la misma cabezonería porque no le importan los lalinenses, solo sus aspiraciones políticas”.

Por otra parte, se refirió a las críticas de Francisco Vilariño (BNG) a la edil Begoña Blanco, por las obras del CEIP Xesús Golmar lamentando que “ponga el listón de las dimisiones tan bajo para el PP, mientras él sigue en la poltrona a pesar de los destrozos que hizo en varias obras cuando estaba en el gobierno”. Destaca la transparencia de la edil con la comunidad educativa e insiste en que los trabajos no avanzaron por problemas conocidos.