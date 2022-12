Voluntarios de O Mencer cuestionan el traslado provisional de sus dependencias

La demolición del edificio municipal de la calle Manuel Rivero obliga a la asociación solidaria O Mencer a dejar el bajo del inmueble donde acopiaron en los últimos años alimentos para repartir temporalmente entre las familias más desfavorecidas. La decisión les fue comunicada por el gobierno municipal tiempo atrás, con el compromiso de buscar una alternativa lo antes posible, pero por el momento solo podrán disponer de un espacio provisional, en un pequeño bajo de la calle Nuno Eanes de Cercio.

Voluntarios y colaboradores de la entidad benéfica muestran su malestar ante lo que consideran la forma en la que se han precipitado los acontecimientos y advierten de que, por ejemplo, en el bajo eventual no hay espacio para la cámara frigorífica en la que se guarda alimentos perecederos como fruta, que corren riesgo de perderse si no se custodian adecuadamente. Aseguran que la alternativa siempre fue un local municipal situado al lado del pabellón municipal, pero por el momento no hay fecha para el traslado definitivo.

José Luis Factor, uno de los representantes de O Mencer, discrepa en cierto modo con los críticos y entiende que el bajo de Nuno Eanes de Cercio sirve de forma provisional, pues, aunque no se pueda instalar la cámara, la fruta puede aguantar por la temperatura propia de estas fechas, además de que se llevarán arcones y congeladores para guardar aquellos alimentos más delicados, Los productos del local de la calle Rivero fueron trasladados ayer en camiones por personal municipal.

Nueva sede a partir de Reyes en un local anexo al pabellón

José Luis Factor explica que el bajo de la zona del pabellón que albergará las dependencias de O Mencer a partir de Reyes sí reúne las condiciones necesarias, pero que el traslado se demoró un tiempo ante la necesidad de que el Concello acometa unas obras solicitadas por la asociación. Son precisos unos aseos o adecuar el inmueble a las condiciones higiénico-sanitarias, además de proceder a la reinstalación de la cámara de frío donada por la empresa Megodeza para el local primitivo. La compañía de Ramiro Mejuto se comprometió a asumir las tareas de traslado de esta infraestructura al bajo, utilizado durante muchos años como aparcamiento para vehículos municipales, justo en la entrada principal del pabellón. Factor señala que precisamente estos días el Concello está distribuyendo alimentos de primera necesidad y por eso la asociación no prevé realizar entregas hasta más adelante, quizá precisamente coincidiendo con el estreno de las nuevas dependencias. “Tenemos palés con bastante cantidad de leche que caduca a mediados de enero y entonces quizá sí que repartamos estos productos antes, precisamente por la fecha de caducidad” explicó el cofundador de una asociación solidaria, presidida por Rocío Díaz, que realiza una encomiable labor desde hace ya una década.