La “barra brava” de la diáspora

En compañía de los suyos y de forma comedida. Así, celebró el domingo la colonia argentina de Deza y Tabeirós-Montes la tercera Copa del Mundo de fútbol de la albiceleste. “Bueno, no soy el argentino tipo. Más bien encuentro pocos motivos de orgullo para sacar pecho siendo argentino pero el fútbol es uno de ellos. Ni celebramos mucho la cosa, pero lo vi con mi hijo mayor que hizo unas banderitas argentinas con rotuladores”, señala desde Silleda el dentista nacido en Buenos Aires Gabriel Contreras, que tiene su clínica en Lalín.

Por su parte, José Luis Fernández, conocido por todos como “Pibe” desde que fichó por el Club Deportivo Lalín, vio la final en su casa de la capital dezana enfundado en la elástica argentina sin perder de vista a sus familiares de Buenos Aires, y explica que “siempre que veo los partidos, incluso de Champions, tengo varios amigos con los que intercambio mensajes y ayer (por el domingo) fue un constante ida y vuelta. Lo mismo me pasa con mis familiares de Buenos Aires. Me mandaron fotos de mis sobrinas en la celebración multitudinaria porque en la 9 de julio no entraba nadie. Yo no sé si a lo mejor la Argentina estaría necesitada de buenas noticias y alegrías”.

Otro de los que vibraron con el triunfo de los Messi y compañía fue el portero del Disiclín Balonmán Lalín Tomás Villarroel, que hace pocos años que reside en Galicia. La plantilla del conjunto de la Primera Nacional presenció el encuentro tras la comida de Navidad en un céntrico restaurante lalinense. Pablo Cacheda explica que “lo celebró mucho y de hecho lloró y todo. Supongo que el sentimiento argentino estando lejos es siempre muy importante y la verdad es que estaba muy contento y también muy emocionado”.

Pero si el domingo hubo un lugar de encuentro primordial para los residentes vinculados con el país austral, este fue la hamburguesería estradense Argentinos Burguer. En este sentido, Gonzalo Pose subraya que, aunque no fue una celebración multitudinaria, sí que fueron varios los argentinos o estradenses con familiares al otro lado del charco que quisieron celebrar la ansiada tercera estrella mundialista. El establecimiento no quiso dejar pasar la ocasión de aportar su toque al campeonato catarí ofreciendo menús relacionados con el evento. Al respecto, Pose destaca el éxito obtenido por la “Leo Messi”, una hamburguesa en honor al “10” rosarino a base de carne, criollo, verduras a la parrilla, salsa chimichurri y queso. “Es una versión muy nuestra del tradicional asado argentino”, apostilla el responsable del local.

Y mientras todo esto sucedía en el centro de Galicia, a orillas del Río de La Plata o incluso en la capital de España, hermanos, sobrinos, padres y demás familia colapsaban las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para mantenerse unidos a sus parientes durante uno de los festejos más aguardados por varias generaciones enteras de argentinos de toda edad, sexo y condición social.