Dos manos lavan la cara

El arte sacro tiene un peso muy importante en la historia de España. Eso es algo incuestionable. Y dentro de él, la figura de María posee especial protagonismo. Francisco Asorey es uno de los escultores que cultivaron con gran maestría este campo. Fue en él en quien pensó el recordado párroco Nicolás Mato Varela en el momento de encargar para A Estrada una escultura en el momento en que se conmemora el centenario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción. La reconocida talla del talentoso escultor fue inaugurada en marzo de 1956. Transcurridos 66 años, La Purísima de Asorey continúa siendo testigo mudo del pasar del tiempo desde su atalaya en la plaza a la que da nombre. Sin embargo, también los años hacen mella en la imagen, que en estos momentos combina su simbolismo de Madre protectora, con la realidad de una madre que necesita que la protejan.

Como adelantó recientemente FARO DE VIGO, la suciedad que presenta la escultura en zonas como el rostro exige una intervención técnica mucho más profunda y delicada de las limpiezas a las que la pieza fue sometida con anterioridad. No sirve con ofrecerle un simple lavado para retirar la huella que deja la polución, el tráfico y las inclemencias del tiempo.

Según detalló el párroco, José Antonio Ortigueira, esos lavados ocasionan un impacto en la pieza que ya han comenzado a dejarse notar. De este modo, sería necesario desmontar la figura del alto pedestal que ocupa para llevarla a un taller de restauración, planteándose incluso la posibilidad de resguardarla posteriormente en el interior del templo para evitar que el deterioro continúe.

Fondos

El problema no acaba aquí. Si en su día fueron las aportaciones de los vecinos de A Estrada, y en especial, la de la Asociación Hijas de María la que permitió costear las 30.000 pesetas que costó la escultura, la falta de fondos parroquiales para afrontar una restauración que no se presume barata, se mantiene. Sin embargo, La Purísima de Asorey forma parte del pasado, presente y futuro de los estradenses. Quienes no la vean como una Madre la apreciarán como la obra de arte que es.

Al ser preguntado por esta cuestión, el alcalde estradense, José López Campos, subrayó que se trata de “un elemento patrimonial que tiene un valor importante”. El dirigente reconoció que no fue informado todavía de cuál es la problemática exacta que afecta a esta pieza, pero reconoció que el ejecutivo se pondría en contacto con la institución eclesiástica a través del párroco de San Paio de A Estrada para conocer “en qué situación está” la escultura y si existe una evaluación tanto de la intervención que precisa como del coste económico que podría tener.

Inicialmente la imagen se colocó frente a la iglesia de San Paio, en un alto pedestal. Reformas de la plaza en los 90 suprimieron algunos de los cubos y situaron la figura a la izquierda de la fachada de la iglesia, a menor altura para que se pudiese disfrutar de su belleza con mayor detalle. Además de observar la ternura que Asorey quiso darle a su gesto, ahora puede verse una sucia pátina que estropea la pieza. La Madre continúa vigilante, pero ahora también necesita que la vigilen.