Crespo reivindica su “ilusión y ganas” en un congreso con ambiente de precampaña

El alcalde de Lalín, José Crespo, se dio ayer un baño de masas en su proclamación como presidente local del Partido Popular en un acto con un Salón Teatro abarrotado y en el que el veterano político estuvo arropado por los primeros espadas de la organización a nivel autonómico; con el presidente autonómico, Alfonso Rueda, a la cabeza. Con el liderazgo de Crespo fuera de toda duda, el mandatario volvió a juguetear con las palabras y no disipó las pocas dudas que existen sobre si será cabeza de lista en 2023. Y no fue precisamente porque sus jefes no se lo pidiesen, de nuevo, en público.

“Teño ilusión e gañas... o meu futuro vai depender doutros factores. Seguirei na primeira liña política mentres os lalinenses mo pidan aínda que as miñas aspiracións políticas están colmadas”, manifestó. Crespo miró al retrovisor y recordó que la “reconquista” de 2019 se logró a base de unión, esfuerzo y con un proyecto creíble. “Aprendín na miña casa, e hoxe están aquí meus pais, que do traballo sae todo”, señaló, al tiempo que aseguró “estar encantado” con un equipo joven al que tuvo que modelar para imprimirle experiencia en la gestión pública. Indicó que el PP tiene un proyecto para Lalín y que a pesar de que este mandato se redujo casi a la mitad por la pandemia, su ejecutivo fue capaz de materializar o activar grandes proyectos, sin renunciar a la Gran Plaza o al área deportiva anexa al multiusos y todo en un contexto de una decidida apuesta por la reducción de la presión fiscal. Rueda, que cerró el congreso, reivindicó a José Crespo por haber sido capaz de recuperar el poder solo cuatro años después de ser desalojado de la Alcaldía, quizá por un exceso de confianza y como ejemplo de que solo un ímprobo trabajo no es suficiente. Justificó las millonarias inversiones de la Xunta en su presupuesto de 2023 en Lalín e indicó que son posibles con un alcalde “que sabe coordinarse con otras administraciones” y aprovechó para proclamar, con la elecciones municipales a la vuelta de la esquina que “hay que elegir entre un gobierno unido o un gobierno de coalición de perdedores”. Asimismo, en relación a la tradicional fortaleza del PP en estas tierras sentenció: “Lalín é o barómetro para ir a pola quinta maioría absoluta do PP na Xunta de Galicia”. Pidió que el apoyo a Crespo se reedite también con Alberto Núñez Feijóo y que llegue a La Moncloa. Esta reflexión fue compartida por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado. Feijóo, presidente Román Rodríguez, otro que ayer jugaba en casa, calificó a Crespo como su padre político, pues fue quien, en 1999, lo llamó para acompañarlo en su lista. Aseguró que de la familia popular aprendió el oficio de una política que busca la confianza de los vecinos casa por casa y, tras advertir que la confianza es mala consejera, apuntó: “Somos unha grande familia, vexo a aquí a veteranos e a xente nova. Formamos unha simbiose gañadora”. También exhortó a los cerca de medio millar de militantes y simpatizantes presentes a trabajar, en su momento, por la victoria de Feijóo en España y de Rueda en Galicia. Luis López, presidente provincial del partido, puso en valor su condición de “fillo político” de José Crespo, a quien recordó que tiene 63 años, “pero agora a idade de xubilación son os 67 anos. Pepe, faite bo e non me deas un disgusto”, proclamó, instándolo a disipar dudas y confirmar que su imagen lucirá en los carteles de la propaganda electoral en mayo de 2023. Y lo definió como el “alma mater da transformación de Lalín dos últimos trinta anos”. En un acto con presencia de presidentes locales y alcaldes de las comarcas, Román Rodríguez fue el encargado de anunciar un reconocimiento para las exconcejalas María Álvarez y Eva Montoto y la militante Mercedes Rodríguez.