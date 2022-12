Los cuatro estradenses atrapados en Perú caminan 38 kilómetros por la vía del tren, hoy vuelan a Lima y mañana, a Madrid

Quince minutos sobre la medianoche, hora española. Un mensaje de Whatsapp de Luis Ángel Carbia confirma que los cuatro estradenses que se quedaron atrapados en Machu Picchu por las revueltas registradas en Perú han conseguido llegar hasta Cuzco. Atrás quedan horas de muchísima incertidumbre, de gran tensión y de un camino pedregoso siguiendo las vías de un tren que debería haberles llevado desde el gran reclamo turístico del país de los Andes hasta Cuzco. La única forma de acceder al santuario inca es recorrer en tren los 110 kilómetros de distancia hasta Aguas Calientes. El aislamiento de esta ciudadela se convirtió en uno de los objetivos principales de los piquetes que protestan por la destitución de Pedro Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte como presidenta, de modo que la vía quedó cortada y los estradenses Luis Ángel Carbia, Tania Míguez, Iago Saborido y Tania Domínguez, atrapados junto a cerca de 800 extranjeros más.

Se lo pensaron, pero conscientes de la volatilidad de la situación y deseosos de salir del país, estos cuatro jóvenes resolvieron seguir los pasos de alguna gente que, antes que ellos, se aventuró a seguir la vía del tren hasta Ollantaytambo. Fueron 38 kilómetros a pie, más de diez horas de camino. “Salimos de Aguas Calientes a las cinco y media de la mañana con un grupo de aproximadamente 50 personas. Tuvimos una ruta de unas diez horas hasta Ollantaytambo. En un pueblo pequeñito tuvimos la suerte de encontrar con gente de allí y nos llevaron en una furgoneta hasta Cuzco, donde estamos ahora en un hotel descansando”, relataba en un mensaje de voz Luis Carbia. “Ahora vamos a descansar porque estamos que no damos más”, añadió. No había que hacer un esfuerzo para imaginar la extenuación de estos cuatro estradenses, que fueron avanzando lentamente por las vías del tren –cortadas con la colocación de grandes piedras– y atravesando una zona de selva.

"Esta gente nos ayudó"

En la madrugada del viernes al sábado Carbia confirmó que los cuatro pudieron informar a sus familias de que se encontraban sanos y a salvo, con la firme intención de quedarse en el hotel descansando. Asegura que se sintieron ayudados por la gente, que organizó la caminata a la que ellos se sumaron y que luego los ayudaron a seguir en coche las dos horas que todavía separaban Ollantaytambo de Cuzco.

“No fue una mala experiencia porque al final todo fue muy bien y la gente de aquí nos ayudó mucho. Simplemente nos vimos metidos en un problema entre la gente del país y el gobierno”, incidió Luis Ángel. “Esta gente nos ayudó. Me gustaría que reflejaras que nos ayudaron mucho aquí, en general, porque fue así”, remarcó.

La dura caminata no dejó más percances que ampollas en los pies y un cansancio brutal, fruto de sumar al esfuerzo físico la tensión del momento. Ya desde el hotel, estos vecinos de A Estrada –se habían desplazado hasta Perú para asistir a la boda de unos amigos– pudieron reservar sin problema los billetes para el vuelo de Cuzco a Lima y de Lima a Madrid. La hora y media que los separa de la capital peruana la realizarán hoy en un vuelo comercial que parte a las ocho de la tarde, hora local. Ya mañana tienen previsto volar hacia Madrid en un avión que saldrá de Lima a las 19.00. Ayer no tenían todavía la conexión Madrid-Galicia, pero era algo que no les importaba lo más mínimo. En estos momentos solo desean salir del país y traerse de Perú solo los buenos recuerdos.

Más tranquilos

Salir del hotel después del descanso no era, a priori, lo más apetecible para estos estradenses. En un primer momento se encontraron con que se había decretado el toque de queda, si bien a última hora de la tarde de ayer –hora peninsular– la situación parecía estar más normalizada e invitar a la calma. “La cosa está con normalidad. La Plaza de Armas de Cuzco está tranquila. Ya la policía está limpiando la calles bloqueadas con la ayuda del ejército”, expuso Luis Ángel Carbia.

Deseando emprender el vuelo, Carbia no quiso olvidarse de agradecer públicamente a los medios de comunicación el haber visibilizado su situación y la preocupación e implicación mostrada por el alcalde de A Estrada, José López Campos, y Exteriores de la Xunta. “Estuvieron pendientes de nosotros en todo momento”, remarcó.