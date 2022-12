Sin complejos: A Estrada mola

Recuerdo vagamente el camino. Casi siempre llegaba mareada. La carretera que une A Estrada con Santiago tenía entonces un trazado mucho más sinuoso, que se me hacía eterno. Está claro que a mediados de la década de los 80 los sistemas de retención infantil brillaban por su ausencia y, en el interior de aquel Citroën LNA de mis padres, los cinturones en los asientos traseros eran, simple y llanamente, ciencia ficción. La recta de Baloira se me hacía una subida larga y tediosa e imagino que a aquel pequeño coche familiar de color rojo también habría de parecérselo.

No me gustaba nada A Estrada. En realidad, la odiaba. Para mí estaba muy lejos de Santiago, donde hasta entonces tenía colegio y amigos. Todavía quedaba mucho más apartada de Sigüeiro, donde la casa de mis abuelos maternos me reclamaba como un canto de sirena. Sin embargo, la sabiduría popular siempre acierta y, por mucho que quiera evitarlo, al final el buey no es de donde nace, es de donde pace. Y a mis padres les tocó pacer en la capital de Tabeirós.

Con cinco años no sabía siquiera dónde situar A Estrada en un mapa. Me parecía perdida en el mundo. En medio de la nada. Quienes me trajeron a este mundo todavía me recuerdan hoy como una renacuaja bastante teatrera que tomaba aire profundamente al llegar a O Castiñeiriño –justo en el acceso a la Ciudad del Apóstol– para soltarlo seguidamente con un melodramático “¡uy, aquí ya se respira!”. No soportaba que mis primas me dijesen, jugando a aquel mítico Un, dos, tres, que yo ya no era una concursante procedente de Santiago, que yo procedía ahora de A Estrada. Se me encendían las mejillas de pura rabia contenida. Exactamente la misma ira que me hacía hervir la sangre cuando, ya con 18 años de edad, me tocó hacer el camino inverso de nuevo en el coche familiar, esta vez de regreso y para fijar nuestra residencia en aquel Sigüeiro de mis amores que tardaría años en volver a amar.

Vivir temporalmente en A Estrada entraba en los planes de mis progenitores, pero ya no en los míos. Terminada la carrera, regresé a trabajar en aquel municipio que tanto odié, pero en el que al final crecí y maduré. Y es completamente cierto, el buey –en este caso la vaca– es de donde pace.

Se buscan vacas

Pues bien, A Estrada necesita hoy en día más bueyes, vacas, ovejas, caballos, cabras o cualquier otro animal dispuesto a pastar en sus prados, que nunca. El municipio no escapa a la sangría demográfica que afecta a muchos municipios del interior gallego y se aproxima peligrosamente a la barrera de los 20.000 habitantes. Situarse por debajo de esta cifra supone estar matemáticamente nominado. Pasaría a una categoría municipal inferior, lo que supondría menos ingresos para las arcas locales en un Concello que presta actualmente servicios dignos de una ciudad.

Hace tiempo se creó en el ayuntamiento la llamada Comisión del Reto Demográfico. Desde la ignorancia y con todos mis respetos, no les arriendo la ganancia. Todo el mundo puede dar ideas para fijar población. Todavía más: lo deseable es que gobierno y oposición caminen en esta difícil tarea de la mano y en la misma dirección. A todos los estradenses nos va algo en ello. Sin embargo, tengo mis muchas dudas de que las campañas de fomento del empadronamiento sean el salvavidas al que debemos agarrarnos como una garrapata.

En A Estrada no hay, digamos, una población flotante. No es una capital de comarca que sea el destino laboral de población masivamente llegada de municipios limítrofes pero que mantiene su empadronamiento y residencia en el ayuntamiento de origen. Por lo tanto, se trata de fomentar que quien es estradense siga constando en el censo de A Estrada y que quienes estén pensando dónde establecer su hogar miren con ojos golositos a un municipio en el que, para qué engañarnos, se vive requetebién.

Deberes hechos

No creo que se hayan hecho las cosas mal en este sentido. A ver, no hay nadie que se decida a traer un estradense a este mundo por el hecho de que el Concello le vaya a regalar una cestita de bienvenida. Sin embargo, creo que contar con cuatro escuelas infantiles, servicios de conciliación –aunque sigo sin entender que no mantenga su horario de tarde en época de vacaciones–; un centro de salud que es todo un referente; una oferta de actividades e instalaciones deportivas que hará caer la baba a muchos concellos de la misma categoría; una oferta cultural que puede ser un orgullo para cualquier ciudadano empadronado en este ayuntamiento; una oferta comercial a la altura de cualquier necesidad y gusto; suelo industrial en expansión y, muy pronto, también una ágil conexión con la capital gallega son cuestiones de peso.

A Estrada no tiene mar, pero ni tan lejos. En poco más de media hora es posible darse un chapuzón en agua salada y la oferta para refrescarse en áreas recreativas a pie de río es amplia y bien dotada. A Estrada tiene un cine que ya lo quisieran muchos pueblos y, si me apuras, algunas ciudades. ¿Qué ciudadano puede permitirse en otro lugar asistir a los últimos estrenos cinematográficos por solo cinco euros –fines de semana incluidos– y sin que te claven un puñal en la cartera cuando pides unas palomitas como acompañamiento? ¿Quién puede decirle a un Luis o a una Pili que no dejen salir a los niños cuando se acabe la sesión infantil si por algún motivo te retrasas cinco minutos sobre la hora estimada de salida? Muy pocos.

Piénsenlo. ¿Qué padres y madres pueden elegir entre una oferta de escuelas deportivas como la que hay aquí? ¿Servicios de conciliación? Además de los públicos, varios en la red privada. ¿Piscinas? Climatizada, municipal y propias de sociedades con una cuota mensual irrisoria. ¿Tenis, pádel, baloncesto, ciclismo, danza, teatro, conservatorio y escuela de música, artes marciales, atletismo..? Si no lo hay, se está en ello. ¿Residencia? Una pública y otra privada recién estrenada, además de un centro de día municipal y un punto de atención a personas con alzhéimer. Unidad de Atención Temprana, dos salas judiciales, oficinas de Hacienda, ORAL, Seguridad Social...El etcétera es largo.

Oferta lúdica y cultural

Miren simplemente el cartel para estas Navidades. El alumbrado no tiene nada que envidiar al de ninguna ciudad –lo de Vigo es algo de otro mundo y, oye, no todos los vigueses están que aplauden con las orejas– y la oferta lúdica y cultural es para perderse entre todo lo que idearon Concello, comercio y hosteleros.

Antes que el demográfico, ¿saben cuál creo que puede ser el desafío que tenemos que afrontar? Superar el complejo de estradenses que todavía muchos tenemos. Todavía se oye “A Estrada es una mierda”. Permítanme el taco, por favor, porque es tristemente repetido y literal. ¿En serio? ¿Lo estamos enfocando bien? Quizás el primer paso que tenemos que dar para superar el reto poblacional es creernos que A Estrada mola para vivir; que está más que a la altura. Y, una vez que estemos convencidos de ello y seamos capaces de contagiar el gusto por una tierra llena de tradiciones, celebraciones y paisajes de película, volvamos a la senda de exigir. Claro que sí. Exijamos fervientemente servicios; pidamos que nadie baje la guardia y se creen oportunidades para que el buey pueda ser de donde nace porque es el mismo lugar en el que pace.