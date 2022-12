La ANPA Raparigos del colegio de Silleda celebró ayer en la Casa da Cultura una reunión en la que entre otras cosas trató el estado de conservación y equipamiento del centro, construido hace 52 años. En la asamblea participaron una decena de progenitores, además del portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ignacio Maril. Al final, se acordó estudiar una serie de acciones de protesta y solicitar una entrevista con Román Rodríguez, titular de Educación de la Xunta para trasladarle los problemas suscitados en el centro.

Tras denunciar que pese al cambio de cubierta, vuelve a haber goteras y que la humedad causa cortes de luz y obliga a suspender clases para evitar charcos, el colectivo abordó la posibilidad de realizar una serie de acciones reivindicativas. En este sentido, el presidente de Raparigos Javier Cuevas señala que “la primera conclusión de la asamblea es que valoramos positivamente las explicaciones que nos dio Ignacio Maril porque nos aportan información concreta que no conocíamos”. Al respecto, añade que “entendemos que el proyecto de arreglo de la cubierta se retrasó unos meses, como nos explicaba Maril, por la coyuntura económica que ha obligado a rehacerlo, sobre todo en su valoración económica para no sacarlo a licitación y que esta quedara desierta”.

En otro orden de cosas, el responsable del colectivo explica que “que creemos que es intolerable que la administración deje avanzar este problema hasta el estado en el que se encuentra”. Javier Cuevas también se pregunta si existe “error técnico a la hora de decidir cómo solucionarlo. De todas formas, en las fases anteriores con toda seguridad se podrían haber atajado todos estos problemas de manera contundente antes de llegar a esta situación”. El presidente de Raparigos desvela además que “la concejala de Educación nos explicó hace unas semanas que el proyecto estaba en fase de reedición pero Maril nos dio algo de información acerca del calendario previsto para la salida a licitación del mismo, que si todo va según lo previsto sería en el mes de enero”. En el caso de que el plazo no se cumpla, en la ANPA del colegio de Silleda adelantan que “planteamos si no se cumple el timing del proyecto llevara a cabo una serie de acciones más contundentes. Incluso tenemos pensado consultar si es viable hacer una jornada de puertas abiertas para padres del centro. Muchos no conocen aún el estado de las aulas porque no acuden a las tutorías o no les ha coincidido seguir el asunto por la prensa”, explica Javier Cuevas.

Por último, el colectivo también ha sopesado “la posibilidad de colocar pancartas en la fachada del centro, con el consentimiento del mismo, expresando la situación, puesto que desde el exterior el colegio parece normal a todos los efectos”, así como “manifestarnos si el quórum vemos que puede ser aceptable”. Y por último, “solicitaríamos una reunión con el conselleiro de Educación para tratar este tema”, asegura el presidente de una asociación que pretende conseguir que todos los colectivos sociales de Silleda se involucren en sus reivindicaciones.