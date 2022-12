O auditorio Neira Vilas da Cidade da Cultura foi escenario onte da entrega do Premio Arume a Antón Cortizas, que non puido recoller o premio, por non serlle posible, polo poemario Os versos da Mariola, e a presentación dos premiados na edición de 2021, Parapluie, de Ramón D. Veiga, e A flor da letra, de Manuel López Rodríguez. Miguel Toval, de Edicións Embora, recolleu en nome de Cortizas o premio. Os versos da mariola reivindica o xogo tradicional a través da poesía, unha sorte de brincadeira coa palabra poética como vehículo para achegarse a un encontro entre a rapazada, máis alá da tecnoloxía ou as pantallas que predominan hoxe en día. No acto interviron Pedro González Boquete, director executivo de Leite Noso, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Fernando Redondo Neira, presidente da Fundación Xosé Neira Vilas, que actuou como mestre de cerimonias.