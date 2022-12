A Estrada estrenó este año zona peatonal y piensa disfrutarla. La Navidad se echará a la calle en este 2022, volviendo a programar actividades sin miedo a reunir a familia, amigos y vecinos, como sucedía antes de que el COVID-19 transformase la normalidad. Los concejales de Cultura y Promoción Económica, Juan Constenla y Óscar Durán, presentaron en la mañana de ayer el programa de actividades diseñado por el Concello, una propuesta plagada de pasacalles y adornada con conciertos en diferentes calles y plazas –desde la Praza da Feira hasta la Praza do Mercado, pasando por la Praza de Galicia o la Porta do Sol–, musicales para los más pequeños y sesiones vermú. No faltarán Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos. Todos a pie de calle.

Si programa disfrutar en la tierra, la Navidad estradense apunta también al cielo. Casi parece querer rozarlo la estrella de un árbol gigante de Navidad que supera los 15 metros de altura y que ayer quedó instalado en la alameda. Lo acompañan –al menos por ahora– un muñeco de nieve y varias bolas de Navidad. Todo a lo grande. Concello, comercio y hostelería han cosido este año un programa para disfrutar cada día de estas fechas señaladas. Tomen buena nota en sus agendas para no perder el punto. 22 de diciembre. El Teatro Principal acogerá la última sesión del ciclo Parladoiros del año, con el escritor Manolo Rivas como invitado. Será a las 20.30 horas y los convites pueden retirarse en el departamento de Cultura o en Libraría Marxe. 23 de diciembre. El primer pasacalles navideño llegará a las 18.30 horas con Troula Leds. A las 20.30 tomará el relevo el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, que ofrecerá su Concerto de Nadal. Las entradas, de carácter gratuito, pueden retirarse desde el lunes en Cultura. 24 de diciembre. El Día de Nochebuena será la primera de las dos sesiones vermú previstas en el programa navideño. Comenzará a las 13.00 horas en la Zona dos Viños, contando con Galifunk. Ya por la tarde, a las 18.30 saldrá la cabalgata de Papá Noel. Recorrerá la Avenida Fernando Conde, Ulla, Calvo Sotelo, Justo Martínez y Praza da Constitución. En este punto será donde Papá Noel descienda de su trineo para subirse al emblemático palco de la música de la alameda, donde este año ofrecerá su tradicional recepción a los más pequeños. 26 de diciembre. Desde las 18.30, habrá un nuevo pasacalles, esta vez a cargo de Troula Steam Punk. La música comenzará en la Praza da Feira a las 19.30, con un concierto de Moa Trío. 27 de diciembre. Para este día están programados dos pases del musical Los Músicos de Bremen, de la compañía madrileña La Bicicleta. El primero será a las 17.30 y el segundo a las 19.30. Las entradas estarán disponibles en Cultura o en el establecimiento Tiko Doco. La calle continuará llenándose de ambiente con el recorrido y concierto que ofrecerán Os Bregadiers entre la Porta do Sol y la Praza de Galicia. Ya en el MOME, a las 20.00 horas, será la presentación de Miscelánea Histórica e Cultural, la publicación anual del Museo do Pobo Estradense, con entrada libre. 28 de diciembre. Pinocho. El Musical llega al Principal, de nuevo de la mano de La Bicicleta y con funciones a las 17.30 y 19.30. horas. Las entradas, en el Concello o en Tiko Doco. Desde las 19.00, el grupo St James Dixie Band ofrecerá pasacalles y concierto en la Praza do Mercado y Rúa Calvo Sotelo. 29 de diciembre. A las 12.30 horas llegará el Apalpador a las calles de la villa, con una actividad promovida por la Diputación de Pontevedra. Un nuevo pasacalles, a las 18.30, contará con Animacreques. A las 20.00 será la Calvo Sotelo la que ofrezca su espacio para el concierto recital a cargo de Orfeón Voces Graves de Arousa. 30 de diciembre. En esta jornada llegará una de las actividades más espectaculares en cuanto a animación de calle. Será con el dragón medieval que recorrerá la zona peatonal desde las 19.00 horas, con una estructura conformada por globos de 3,5 metros de alto por 6 metros de largo. A las 20.00 horas Moa Trío ofrecerá un concierto en la Rúa Serafín Pazo. 31 de diciembre. Antes de que los corredores de la San Silvestre tomen las calles en la última carrera del año, a las 13.00 horas la Zona dos Viños acogerá una sesión vermú Fin de Año con el grupo Supermirafiori. 2 de enero. Espectáculo Forzu2 a las 18.30 horas en Calvo Sotelo. 3 de enero. A las 18.30, pasacalles Troula con Pajes Reales. 4 de enero. Espectáculo Máis Ritmo a cargo de Detrés, a las 18.30. 5 de enero. A las 18.30 horas saldará la tradicional cabalgata de Reyes, con recepción de los Magos de Oriente en la Praza da Constitución.