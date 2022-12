La pista que une Toxa y Margaride, desde la carretera de Escuadro, volvió a quedar anegada tras los recientes episodios de lluvia. Así lo denuncia el portavoz municipal del Partido Popular, Ignacio Maril, que lleva tres años pidiendo una solución y advierte del peligro que supone.

“En cuanto llueve un poco fuerte, el agua pasa por encima de la pista y alcanza una altura considerable, por lo que en cualquier momento un vecino o alguien que no conozca la zona puede llevarse un buen susto”, alerta el concejal. Su grupo urge una “solución definitiva” para que no se inunde el vial, “ya que solo tapando los baches que hay no se arregla el problema”.