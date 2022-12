El director del CPI de Rodeiro Ernesto Fernández Guerra y el concejal Pablo Sobrado salieron ayer al paso del anuncio de Unidade por Rodeiro de pedir la reprobación del edil y pedir el cambio de cuestiones del proyecto educativo en los que se indica la frecuencia de “familias desestructuradas” y de “nivel cultural bajo”. En este sentido, el responsable del colegio es tajante a la hora de aclarar que “lo que se aprobó como proyecto educativo no es lo que ellos (por Unidade por Rodeiro) están diciendo”. Fernández Guerra añade que “a mi también me sorprende cómo se puede filtrar un borrador porque es un documento institucional del centro. Es verdad que tienen acceso a él miembros de la comunidad educativa pero que yo sepa estas personas no forman parte de ella”. Y concluye señalando que “en el borrador se hacía una fundamentación de cara al alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Ese alumnado en varios casos puede provenir de ciertas familias con unas características peculiares, pero en ningún momento se hace referencia a todos los padres, ni a todas las madres, ni a las familias del alumnado del colegio”.

En términos similares se pronunció Pablo Sobrado, que tildó de “mentiras lo que se dice porque el texto al que aluden era un borrador en el que se trabajaba”. Sobrado subraya que el proyecto “no generaliza a todos los alumnos y se aprobó con las modificaciones”. Por último, el edil destaca que “no me comprometí con nadie” en relación a las acusaciones de Unidade.