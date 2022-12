Facendo un exercicio de memoria debo retroceder ao ano 1989 ou 1990, foi aquí a primeira vez que un helicóptero destinado ao servizo de incendios forestais da Xunta de Galicia tivo a súa base no municipio de Silleda, unhas veces xestionado pola consellería correspondente da Xunta de Galicia, outras veces xestionado polo ministerio correspondente do Goberno Central.

A súa primeira base foi onde hoxe está a “ rotonda da gasolineira “, si, máis ou menos na parcela onde hoxe se ubica Autos Cuíña ; no ano 1991, xa pasou a estar a base na antiga sede de Protección Civil, na estrada que baixa cara Escuadro, inda que polo día dirixíase á cima do monte San Sebastián, limítrofe entre os concellos de A Estrada e Silleda, onde tiña a súa base real de operacións, sendo a primeira vez que chegou un helicóptero e unha tripulación dunha empresa de Polonia, xestionada polo antigo ICONA ; no 1993 chegou da mesma empresa un helicóptero medio, un PZL SOKOL W3-A, con capacidade para 12 pasaxeiros e 3 tripulantes, e un BAMBI BUCKET ( coloquialmente coñecido como o “ caldeiro da auga “ ) con capacidade para 1600 litros de auga ; foi no ano 1994 cando a base se consolidou na cima do monte San Sebastián, pero cuns luxos inexistentes, facendo a vida 20 bombeiros forestais no baixo da torre de vixilancia, ás veces nunhas tendas militares que logo non aguantaron o duro entorno da cima dun monte, as propias tripulacións facendo vida no helicóptero, repostandoo con vidóns de 200 litros, moitos días inoperativa polas densas néboas, etc. ...

Foi entón cando no ano 1999 se decide facer unhas novas instalacións, e o lugar escollido foi unha parcela do polígono industrial Área 33 de Silleda e cedida polo concello. Fomos moitos os que arrimamos o ombreiro para que o día un de xullo dese ano o helicóptero puidese aterrar e operar dende esas instalacións, por suposto, sen luxos, xa que ata o ano 2000 non se concluirían as obras do recinto tal como o coñecemos hoxe, salvo reformas esporádicas.

Do conto é que agora estase instalando alí nunha parcela próxima unha nova fábrica que dificulta a súa operatividade, pero debemos aclarar un par de cuestións:

1. Aviación civil autorizou, logo de facer as súas comprobacións, o emprazamento desta base, incluso tendo un guindastre de obra que abrangue moito máis campo que a propia fábrica, motivo polo cal inda estivo operativa este ano.

2. Os actuais gobernantes do Concello de Silleda levan tempo reclamando á Dirección Xeral de Defensa do Monte ( ente do que depende o servizo de extinción de incendios forestais da Xunta de Galicia ) que lle sexa devolta dita parcela para si e usala eles ( uso que polo de agora se descoñece públicamente).

O que está claro, é que o honorable HELICÓPTERO DE SILLEDA, siglas polas que era identificado alá por onde se movese, ten as horas contadas, perdendo o concello un nome, un recurso máis, unha base que chegou a estar operativa anos enteiros, co que eso implica, centro para a realización de cursos, xente que alugaba pisos, xantaba nos restaurantes da vila, etc... sen que nin siquer dende o concello amosasen o seu máis mínimo interés por ela, ofrecendo outra parcela para o seu cambio, etc....

O que está claro, é que ó helicóptero que voa, dende Silleda, estanselle apagando as luces.

*Veciño de Silleda