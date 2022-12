Os Minicines Central da Estrada acolleron onte a presentación do segundo videoclip de Loita Amada. Deste xeito, a banda que Jásper forma xunto a Nébeda Piñeiro, anunciou Quero, un novo tema que tratará de superar a magnífica acollida recibida trala posta en largo de O Naufraxio, a primeira canción publicada por Loita Amada e da que se fixeron eco multitude de medios, ao acumular milleiros de visitas en Youtube, durante tan só dúas semanas. Quero é un canto á esperanza, á irmandade que xoga co concepto de clandestinidade na que viviu a cultura galega ao longo dos séculos e que ansía acadar o protagonismo que tantas veces lle negou a historia.

Viva a Loita Amada Revolucionaria é o primeiro disco da recente agrupación de Jásper, que estará na rede a partir do 19 de decembro e será presentado en vivo ao longo do próximo mes de febreiro. Este novo traballo do músico estradense foi gravado en Xonix Records, discográfica que participou activamente na produción do mesmo, aportando os instrumentos e os instrumentistas necesarios para levalo a cabo. Nas dez cancións que dan forma ó novidoso proxecto, Jásper indaga en diferentes estilos musicais, elixindo un ou outro en función do que demande cada tema. Esta maneira de traballar pon de manifesto a inquedanza innata que sempre caracterizou ó artista da Estrada, e que o leva a evolucionar constantemente como músico sen medo ás etiquetas nin a adentrarse en diferentes estilos. É por todo isto que Viva a Loita Amada Revolucionaria é un disco que comprende sonoridades procedentes de ámbitos tan distantes entre si coma o punk, o vals, o tango ou a música popular, entre outros moitos.