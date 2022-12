Un comunicador llamado Antonio Rodríguez Reboredo

La fama le ha llegado de forma inesperada y por casualidad. El ingeniero informático dezano Antonio Rodríguez supera los 450.000 seguidores en las aplicaciones TikTok, YouTube e Instagram bajo el seudónimo fast_byte_informatica, donde ayuda a solventar de forma eficaz problemas relacionados con su especialidad. “Soy de madre de Lalín, padre de Monforte y ando a caballo entre Lalín, Monforte y Barcelona”, explica tras salir de impartir clases en la Ciudad Condal. El propio informático dezano se muestra gratamente sorprendido por la acogida recibida a través de redes sociales después de llevar poco tiempo interactuando con sus cada vez más seguidores procedentes de distintos puntos del planeta.

Preguntado por sus inicios como comunicador digital, Antonio Rodríguez hace memoria para señalar que “todo esto empezó el verano del año pasado. Tuve una reunión con una persona para asesorarme porque siempre estás buscando clientes nuevos para tus empresas y el problema de mi trabajo, que es principalmente de reparación y mantenimiento, es que es siempre muy local”. Al respecto, y en aras de poder expandir su propia empresa Rodríguez recuerda que “para intentar abrir un poco el mercado y dar servicio a toda España, por casualidad me dijeron que me pusiera a hacer vídeos de TikTok. Mi primera reacción fue negativa porque no quería ensuciar la imagen de mi empresa haciendo vídeos del tipo que conocía protagonizados principalmente por jóvenes. La persona que me lo dijo se rió y me dio deberes que hacer”.

Viendo a los demás intervenir fue como este informático se decidió a dar el paso: “La persona que me aconsejó me hizo seguir a Andrés, un abogado de A Coruña, que tiene un millón y pico de seguidores, y me encantó porque él explica cosas legales de forma muy cercana. Pensé que yo podía hacer lo mismo con la informática. Empecé y la cosa explotó de unos meses para aquí. Subí a más de doscientos mil seguidores y en Instagram hasta ciento sesenta mil, y hace tres o cuatro meses empecé a subir en TikTok también”. Desde entonces, el incremento de personas pendientes de “Fast Byte” fue creciendo de forma exponencial para alegría de su promotor, que siempre tuvo claro dónde podía estar el secreto del éxito: “TikTok es una red bastante nueva, por lo tanto es joven. Esto quiere decir que sus usuarios son también muy jóvenes. Con tal motivo, no hay contenido de calidad. Entonces, en el momento en que tú ofreces contenido de calidad toda esa gente que está harta de bailecitos empiezan a seguirte”, dice.

Patrocinios

La popularidad en las redes sociales tiene un precio y Antonio Rodríguez Reboredo ya sabe lo que es eso. Los patrocinios surgen en paralelo al número de adeptos porque “en el momento en que superas en TikTok la cifra de doscientos mil seguidores y en Instagram de cuarenta o cincuenta mil, sí que ya empiezan a ponerse en contacto contigo. Hablo de marcas, que quieren que los patrocines o incluso me llamaron de la tele. De hecho, yo estoy ahora aquí en una televisión local de Cataluña con una colaboración una vez por semana. Lo que pasa es que en mi caso la rentabilidad la saco porque lo que hago es publicidad de mis servicios”.

El carácter universal de lo digital también lo ha podido comprobar Rodríguez Reboredo en las últimas horas porque destaca que “hoy (por ayer) me llamaron de Colombia para poder actualizar un antivirus que no eran capaces de hacerlo”, en una demostración más de la conocida como aldea global en la que estamos todos viviendo de un tiempo a esta parte.

Por último, el informático no deja de lado sus raíces porque “tengo en Lalín a toda mi familia. La semana pasada la pasé entera ahí y ahora en Navidades los volveré a ver porque como te digo ando a caballo de un lado para otro. La semana pasada incluso estuve en Vigo porque aún no había ido ningún año a ver las luces navideñas”, explica mientras crecen sus seguidores.