“El proyecto recibió el premio del colegio de arquitectos de Galicia, pero el proyecto. Consulté el acta de ese jurado y en ella se hace referencia a la documentación, a los papeles. Pero de las infografias a lo que finalmente se ejecutó, cualquier parecido es pura coincidencia”. Son las palabras del portavoz del PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, tras el premio que el Colegio de Arquitectos de Galicia otorgó al proyecto de reforma de la Praza da Feira da Estrada.

“Entiendo que valoren los materiales que se utilizaron en esa obra pero esos materiales no sirven para la finalidad que se buscaba. Cuando se hizo este concurso se decía que debía albergar la feria de los miércoles y el material elegido no sirve para eso. Todos estamos recibiendo quejas de los comerciantes por ese terreno. En invierno el agua corre por el suelo, generándoles una incomodidad, y me parece razonable que pidan mejoras que hagan que no se mojen los pies mientras están trabajando. Y en verano, está el polvo que estropea el género de estos comerciantes, que pagan una tasa por sus puestos”, manifestó López Bueno en el mismo sentido.

“Este premio se concede por los materiales pero estoy seguro de que ningún miembro del jurado visitó esta obra, sino habría visto el resultado, con el deterioro del firme y como se marcha cuesta abajo”, explicó al tiempo que lamentó que una obra de 824.000 euros se recibiese en estas condiciones. “Ese dinero debía servir para crear una plaza nueva, con un buen firme y con todos los elementos que aparecían en el proyecto, porque no están todos los que aparecían en las infografías. Faltan los desagües horizontales y falta el parque infantil. Son elementos que también definieron el voto de los vecinos entre los tres proyectos que votamos”.

Luis López pidió coherencia al equipo de gobierno y que planteen una serie de mejoras para frenar el deterioro de la plaza, precisando de dónde saldrán los fondos.