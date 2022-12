José López se queda en casa

La única incógnita que se plantea en A Estrada de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo tiene que despejarla un solo hombre: el actual alcalde, José López Campos. ¿Se queda o se va? ¿Apuesta por capitanear a su equipo en los que serían sus cuartos comicios o da el salto a la administración autonómica? Ante estas preguntas su respuesta acostumbra a ser la misma. Mirada baja, sonrisa en la cara y luego una mirada directa y convencida mientras su boca articula lo que parece ser un mantra: “se hará lo que sea mejor para el partido”.

Él no dice nada más. Otros, sí. Durante los últimos meses se ha asegurado de todo en los mentideros políticos estradenses. La buena sintonía entre el líder del Partido Popular y el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, es evidente y por todos conocida. Es por ello que, tan pronto como Rueda tomó el bastón de mando en la Xunta con la marcha de Alberto Núñez Feijóo para liderar el partido en Madrid, se dio por hecho que López Campos tenía ya un pie puesto en San Caetano.

Tampoco es un secreto que el actual regidor es un líder incuestionable dentro de la organización local del PP, con un relevo que, o bien tendría que ser absolutamente novedoso y surgido in extremis, o bien todavía estaría lejos de tener el fondo y capacidad de arrastre suficientes para sustituir a López en la carrera a las urnas. No hay que olvidar que A Estrada es un granero importantísimo de votos para los populares, así que el riesgo para el partido con un nuevo candidato a estas alturas de la película no sería despreciable.

Dos nombres

Dos han sido los nombres que más han sonado como posible relevo en el caso de que José López Campos decidiese aceptar una hipotética –y podría decirse que totalmente segura– invitación a sumarse al gobierno de la Xunta de Galicia. Uno de ellos es el de Juan Constenla Carbón, sin duda uno de los grandes escuderos del alcalde. Estuvo junto a él en el momento de reflotar un partido que estaba completamente hundido y que había perdido el gobierno de A Estrada tras las encadenadas alcaldías del fallecido Ramón Campos Durán. Bregaron juntos desde la oposición y disfrutaron, codo con codo, del triunfo que le permitió al PP recuperar el bastón de mando del municipio, conservándolo en tres noches electorales consecutivas e, incluso, ampliando su mayoría absoluta en la de 2019. Pero ahora Constenla, aunque continúe en el ejecutivo local, tiene otro frente abierto en el Congreso de los Diputados, por lo que parece poco probable una renuncia en Madrid para seguir el camino –ya en solitario– con la pretensión de revalidar un mandato.

El otro nombre más repetido en las quinielas de los últimos meses ha sido el del actual edil de Urbanismo, Gonzalo Louzao Dono. No se puede negar que el perfil político guarda similitudes. No solo es una cuestión de altura, sino de carácter. Louzao comparte con López la cercanía en el trato y la respuesta siempre afable hacia cualquier ciudadano, algo que se le ha aplaudido en este mandato, casi tanto como la entrega diaria a su puesto. Aunque se ha curtido mucho en estos años y se le reconoce con implicación y tirón, habría que evaluar si ha transcurrido el tiempo suficiente como para catapultarlo ya como cabeza de cartel.

¿Interés?

Reflexión a parte merece el interés que pueda tener el propio José López en renunciar a la posibilidad de seguir siendo alcalde de A Estrada –siempre y cuando las urnas lo avalen el próximo 28 de mayo– para convertirse en conselleiro, por poner un ejemplo. Simplemente visto desde fuera, sería una cuestión más de ambición que de rentabilidad. El atractivo podría estar en pasar a la representatividad autonómica, consciente de que en lo personal y familiar el esfuerzo y sacrificio es, todavía, mayor. López siempre se ha dicho un hombre de familia, que disfruta de la compañía de los suyos y que trata de reclamar a diario ese tiempo personal que, a bordo del coche de un conselleiro, semeja quedar muy lejos.

La decisión está tomada, aunque López no quiera ni vaya a reconocerlo públicamente. Pero pronto lo hará. El viernes habrá una reunión de la ejecutiva local y el día 22 de diciembre el alcalde se tomará el tradicional vino de Navidad con su familia política. Afiliados y simpatizantes del Partido Popular están llamados a compartir este evento navideño en el Restaurante Samaná, a las 20.30 horas. “Charlaremos y decidiremos el futuro de los próximos años”, se limitó a reconocer. Será, pues, entre sus familiares políticos cuando López Campos anuncie su decisión. Ya que es el 22 es el día del Sorteo Extraordinario de Navidad, juguémonoslo todo: López se quedará en casa esta Navidad...y también para el próximo año nuevo.