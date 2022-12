El gallo de corral, en alza por la subida de precio del pescado

Dentro de justo una semana, el día 22, Vila de Cruces celebrará su Feira de Nadal do Galo de Curral, que llega a su 22ª edición. Pero la carne más conocida de este municipio, y una de las que no puede faltar en los menús navideños, ya está experimentando un aumento de demanda desde hace semanas. Tito Mariño, presidente de la Asociación de Criadores do Galo de Curral de Vila de Cruces, explica que “ya comenzamos a tener encargos desde principios de noviembre. Y si los clientes de siempre antes se llevaban un gallo o gallo y medio, ahora reservan tres”.

¿A qué se debe esta premura? Pues a que en las últimas semanas aumentó el precio de otras delicias típicas de estas fiestas, como el cabrito y el cordero, y que el pescado está a un precio prohibitivo desde hace tiempo. Así que los clientes prefieren pertrecharse con tiempo, comprando gallo con antelación e incluso congelándolo para otras celebraciones que puedan tener a lo largo del año. Es cierto que esta carne también ha subido su precio, para compensar la escalada de la energía y del cereal, derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero el incremento ha sido muy asumible en comparación con el de otros alimentos: 2 euros. Así que la pieza de Galo de Curral puede costar entre 55 y 60 euros, con un peso de entre cinco y seis kilos. Esa subida de dos euros no cubre, ni de lejos, los gastos. Días después de estallar el conflicto bélico, “el saco de cereal pasó de costarnos 12 euros a 22”. Y ojo, porque un saco solo sirve para alimentar a 100 polluelos durante dos días. Por eso y ante la posibilidad de que el alimento continuase encareciéndose, muchos criadores decidieron meter menos animales. Suele ser precisamente en marzo cuando entra la nueva tanda para cebo. Así que ahora, en plena época alta de demanda de Galo de Curral, “es probable que andemos muy justos” para atender todos los pedidos, vaticina Mariño. La web, un medio de difusión Como cada año, el Galo de Curral tiene en diciembre una red de clientela fija que, además, suele encargar de nuevo esta carne cada dos ó tres meses. En los últimos tiempos, también ayuda la publicidad que realiza el sitio web de la Asociación de Criadores, galodecurral.com. “La verdad es que sirve para darnos a conocer”, apunta Tito Mariño. El sitio web permite, obviamente, realizar pedidos a través de internet y poner en práctica varias recetas. Lleva dos años en funcionamiento e incluye además pequeños reportajes tanto con criadores como con hosteleros muy expertos en cocinar esta delicia. Exposición de razas y degustación La Praza Juan Carlos I de Vila de Cruces acoge el día 22 la XXII Feira de Nadal do Galo de Curral. La apertura de la feria será a las 11.00 horas e incluye, como en otras ediciones, una exposición de razas autóctonas. A las 12.00 horas está programada la degustación de Galo con estos restaurantes: A Esghalla; Don Din; A de Rafael; O Refuxio; O Pazo; Galicia; O Cabanas; A de Antonio; 5 Puertas; Casa San Martín y Serro Ventoso. Esta fiesta, junto a la que tiene lugar en mayo, es una auténtica jornada de exaltación de un producto que da a conocer la calidad de esta carne criada y cebada con mimo en las explotaciones cruceñas.