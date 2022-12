La de ayer fue noche de premier en Belén. Coincidiendo con la festividad de Santa Lucía, en la iglesia parroquial de San Paio de A Estrada se retiraron las cortinas que desde hace semanas preservan de las miradas curiosas el montaje del Nacimiento. Año tras año, esta representación ha ido ganando en metros, atractivos y fama, de manera que se ha convertido en uno de los reclamos de la Navidad en la capital estradense.

Hace 15 años que Isabel Villamor realiza el montaje de este espectacular belén estradense. Le gusta poner en él todo su esmero, consciente de que tanto niños como mayores se asombran cada mes de diciembre con el resultado. Sin embargo, en esta ocasión su propio embarazo la obligó a tirar más que nunca de la colaboración de familia y amigos, quedándose ella con la batuta. “Tengo mucha ayuda y dirigir también es más fácil”, bromea.

Tradicionalmente este belén se inaugura el fin de semana anterior a Navidad. Sin embargo, como estas celebraciones parecen llegar cada vez con mayor antelación, a muchos estradenses ya se les hacía tarde la caída de las cortinas.

El Nacimiento pudo verse por vez primera este año a las 19.00 horas de ayer. Y, de nuevo, se llevó todo el reconocimiento de las personas que no quisieron perderse el momento. En esta ocasión, en lugar de río se apostó por un estanque con peces, incorporando a todo el ciclo del agua tres fuentes nuevas, una de mayor tamaño y otra más pequeña.

Con 15 metros

El belén de la iglesia parroquial de San Paio mantiene para estas Navidades los 15 metros de largo, con cinco de ancho en las partes más grandes y 2,60 metros en las zonas donde se estrecha. Aunque todo el despliegue de figuras y escenas es impresionante, todavía hay mucho más trabajo que no se ve. “La gente tenía que ver el trabajo de cableado que hay detrás, porque es una cosa compleja”, apunta Isabel. Señala que no se trata tanto de que sea complicada la instalación, sino de lo laboriosa que es, con al menos 24 enchufes para conectar y múltiples extensiones y empates. “Por cada bombilla, figura o foco hay un cable”, indica Villamor. El alumbrado de las casas va por un lado, el movimiento de las figuras, por otro; las estrellas, los focos que hacen amanecer o oscurecer; el movimiento de las fuentes y el fuego, que no se pueden apagar durante la noche... Sin embargo, después de toda la instalación de los últimos días, Isabel Villamor dio el lunes la orden de control para asegurarse de que toda la instalación realizada por el amplio ejército de colaboradores que ha tenido este año estuviese a la altura de la premier de ayer. Y lo estuvo.

Este año no hay misterios nuevos. Se incorporaron algunas figuras para completar escenas e Isabel no pudo evitar “tirar para casa” y sumar al belén varios animales, una de sus pasiones. Curiosamente, uno de los escogidos fue la cigüeña.

Villamor no monta el belén en su casa. Ni siquiera uno pequeño. Pone el árbol de Navidad in extremis y casi de milagro. Sin embargo, reconoce que disfruta viendo crecer el Nacimiento de la iglesia. El año que viene le tocará compatibilizar el montaje con tener un niño en brazos. Lo arrullará como se escucha hacer a la Madre del Niño, pero quiere que el suyo reciba el nombre de Xacobe.