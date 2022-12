Tres de las familias ucranianas acogidas fijaron su lugar de residencia en A Estrada

El día 11 de marzo de 2022 A Estrada recibía a la primera familia llegada desde Ucrania huyendo de la guerra con Rusia. No fue la única. En las semanas siguientes fueron llegando ocho más, todas ellas de la mano de Donaciones A Estrada, una entidad sin ánimo de lucro que durante meses gestionó la llegada y la atención que necesitaban todos estos refugiados. Nueve meses después, tres de esas familias han fijado su lugar de residencia en A Estrada, mientras que las otras seis decidieron regresar a su hogar o bien irse a otros países.

Desde Donaciones A Estrada destacaron lo “bonito” que fue poder gestionar esa ayuda a las familias ucranianas en un momento muy delicado para ellas. A través de la entidad, estos refugiados fueron acogidos por familias estradenses y recibieron un gran número de donativos en forma de comida, ropa o material a través de donaciones recogidas por la asociación. Con el paso del tiempo, algunas de estas familias fueron encontrando un nuevo hogar en A Estrada, con los niños escolarizados y con fuentes de ingresos, por lo que decidieron independizarse en un hogar propio, quedándose, al menos de momento, en su pueblo de acogida. Desde Donaciones A Estrada señalaron que siguen a disposición de estas familias, aunque todas ellas han conseguido ya independizarse por su cuenta.

Tres años de vida

Este trabajo en favor de los refugiados de A Estrada fue una de las tareas más arduas a las que hizo frente Donaciones A Estrada, una entidad sin ánimo de lucro que cumple ya tres años de vida. La iniciativa surgió en noviembre de 2020 a partir de dos estradenses, que durante los últimos años habían estado colaborando como voluntarias con la veterana asociación A.Lu.Po de Portonovo. Ante la cercanía de las fiestas de Navidad y la imposibilidad de desplazarse hasta la costa para ayudar a A.Lu.Po por culpa de la pandemia, las dos amigas decidieron llevar el mismo modelo de asociación a A Estrada. Así surgió la primera propuesta lanzada a través de las redes sociales. La respuesta por parte de los vecinos no pudo ser mejor, ya que en solo unos días encontraron numerosos apoyos. Hoy en día, Donaciones A Estrada cuenta con siete integrantes y ya se prepara para dar un paso más.

Nueva edición de la campaña de padrinos

Una de las iniciativas puestas en marcha por Donaciones A Estrada fue la campaña de padrinos, una propuesta que este año vive su tercera edición y que ha tenido una gran acogida. La idea parte de que todos los niños tengan un regalo de Navidad en las fiestas que están a la vuelta de la esquina. Para ayudar a las familias más necesitadas en esa labor, la entidad ejerce de mediadora entre los niños y todos aquellos interesados en apadrinarlos y comprarles un regalo por Navidad. Desde Donaciones A Estrada quisieron agradecer en este sentido la respuesta de los vecinos, especialmente de aquellos que llevan ya tres años en esta iniciativa solidaria. Sin embargo, esta no es la única petición de ayuda que gestiona la entidad. En su local situado en las inmediaciones de la Porta do Sol recogen todo tipo de ayuda, tanto de ropa, como de material o comida. Esta se reparte después entre la gente más necesitada. Además, también aprovechan las redes sociales para pedir cosas que necesitan las familias, como por ejemplo radiadores para hacer frente al invierno. Las voluntarias sacan tiempo de su día a día para atender todas estas peticiones de ayuda pero no puede estar a tiempo completo. Por eso piden la ayuda de alguien que pueda convertirse en punto de recogida.