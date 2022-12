Medio siglo vistiendo A Estrada

La historia comienza mucho tiempo atrás, con una familia dedicada prácticamente por completo al sector textil. El padre de Mercedes, Francisco Loimil Gestoso, trabajaba como cortador en la fábrica local Confecciones Blanco, propiedad de unos tíos suyos. Más tarde, en el 1961, quiso dar el paso de abrir su propio negocio con ropa de caballero y niño, llamado Las Confecciones. Lo hizo primero alquilando un bajo de la misma Praza da Farola, donde ahora está Anna, en la perpendicular con la Zona dos Viños. Por aquel entonces solo vendían ropa de la que se producía en Confecciones Blanco, la fábrica de sus familiares, pero con el tiempo Francisco, o Pancho, para los allegados, buscó ampliar su catálogo. Fue en ese momento cuando, en el 1972, cuando tras sopesarlo detenidamente compró el edificio en el que se encuentra actualmente Loigar, y abrió la tienda familiar, ahora ya comercializando con moda femenina también.

Cuenta Mercedes que “en aquella época no había mucha competencia”, por lo que el establecimiento en seguida se dio a conocer, al traer marcas como Levi’s, que no se encontraban en ningún otro sito. El negocio funcionaba bien, su madre, María Garrido Sanmartín, Marujita, dicharachera y sociable, se encargaba de la atención al cliente, mientras que su padre llevaba la parte de contabilidad.

Aunque contaban con cuatro empleadas que “eran y son como de la familia” y que de hecho, se jubilaron con ellos, a veces los hijos tenían que ayudar, “sobre todo en Navidades o en las épocas fuertes, tocaba echar una mano. Tanto mis hermanos como yo estudiamos carreras, pero esto lo mamamos desde pequeños”. Con todo, fue ella, en última instancia, quien cogió el relevo generacional cuando sus padres se retiraron “a mi me gusta mucho hablar con la gente, y disfrutaba ayudando cuando era pequeña. Sabía que a mis padres les hacía ilusión que alguno de nosotros se quedara con el negocio, así que lo hice yo”.

Capear dos crisis y una pandemia

Mantenerse a flote durante tanto tiempo no es fácil, y más teniendo en cuenta los drásticos cambios que tanto la sociedad como la villa han sufrido desde su inauguración. Cuando empezaron, Loigar a penas contaba con competencia, pero además, según explica Mercedes “había más dinero”. Recuerda que “los días de feria, cuando los ganaderos cobraban la leche, eran las jornadas más fuertes. La gente venía y gastaba”. Más tarde vino una crisis, “ahí por los años 80, la inflación era tremenda. Mi padre me contaba que vendía en tienda un pantalón a un precio un día, y al siguiente la marca se lo vendía a él por el doble”. Luego vino el 2008, otra época de vacas flacas que la tienda supo sortear, y más recientemente, la pandemia. El camino no fue fácil, pero la comerciante lo tiene claro “es todo gracias a nuestra clientela, que nos son fieles. Sin ellos, quizás no estaríamos aquí hoy”. Por ello, Mercedes se muestra muy agradecida, puesto que entiende que “la forma de entender la ropa ha cambiado mucho. Antes era mejor tener una prenda buena, aunque más costosa, mientras que ahora la gente prefiere tener cinco malas y cambiarlas cada año”. No solo el tipo de consumo ha cambiado, sino el de producción “hace años había uno o dos modelos de pantalón y lo pedías en varias tallas, ahora es imposible tener todo el catálogo, los hay de todas las formas posibles”. Pese a esto, sus clientes son de la vieja escuela, por eso saben a dónde tienen que ir, para comprar con calidad.