O sepulcro para a inmortalidade

O monolito en honra a Xosé Cortizo González xa descansa hoxe no Campo das Laudas do lugar das Raposeiras, en Cerdedo-Cotobade. Alí quedará para sempre, como unha pegada imborrable da súa vida e sobre, para que non se esqueza que apresurou a súa morte.

Nesta pedra da memoria, esculpida por Marcos Escudero, pódese ver resaltada a profesión do protagonista a través do talle dun caderno e un lapis, unha imaxe que facilmente evoca tamén ese relato do aclamado escritor galego, Manolo Rivas, O lápiz do carpinteiro.

O acto inaugural foi onte, ás 12.00 horas, con más de 40 asistentes, que no quixeron perderse o descubrimento da nova adhesión deste peculiar camposanto. O tempo acompañou, pese a ameaza de chuvia, e a xornada puido transcorrer con total normalidade. Así, o gaiteiro das laudas, Xoán López, tocou a peza habitual, composta especificamente para estes actos e dividida en tres movementos.

No primeiro, o da chamada, os presentas congregáronse arredor do simbólico sepulcro de Cortizo González. Unha vez alí, sucedéronse as intervencións de David Otero, dende a Asociación Cultural Vagalumes, Juan Soto e Fernando Salgado, de Capitán Gosende, e do historiador Xosé Álvares Castro, tras as cales se descubriu a escultura. Neste momento, López comezou a interpretar a segunda parte, a da ofrenda. Finalmente, para poñer o peche ao acto, o gaiteiro tocou o terceiro e derradeiro movemento, o da despedida.

Esta é, pois, a décima lauda neste campo que as asociación e colectivos culturais e históricas da zona quixeron erguer para honrar a aqueles veciños e veciñas da zona que sufriron a violencia e a represión da ditadura franquista. Porén, aínda quedan outras 12 por se incorporar. De feito, segundo adianta Calros Solla, de Capitán Gosende, a undécima está a piques de chegar, se ben haberá que agardar ao 2023 para instalala. Vén financiada pola asociación pontevedresa Vai Polo Río, con quen colaboran actualmente para realizar un estudo etnográfico.

Con todo, polo momento o protagonista segue a ser Xosé Cortizo González, un carpinteiro veciño da aldea Barro de Arén e militante socialista, que no 1936 foi asasinado en Pontevedra por parte das forzas sublevadas. Del, pouco se sabe, máis alá do xa mencionado. Por este motivo, dende os colectivos que xestionan este campo, agardan que o seu nome, que se ergue agora entre o resplandecente verde do campo das Raposeiras, non sexa esquecido, e quizais incluso se poida verter máis luz sobre el e a súa vida.

Por último, para rematar o acto, e como se leva facendo dende que esta iniciativa botou a andar, alá polo 2016, realizouse a habitual puxa de libros, entre os cales figuraba o recentemente presentado Campo das Laudas, alcouve da memoria en Cerdedo, que entre outras cousas busca achegar ao lector a orixe deste cemiterio simbólico, co se busca dar xustiza a todas esas víctimas sen nome e sen voz que deixou o Franquismo.