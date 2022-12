El Concello de Lalín intentará organizar otra expedición a la nieve para llevar a los cerca de sesenta niños que se quedaron fuera del reciente viaje a la localidad hermana de Escaldes, en Andorra. La avalancha de inscripciones desbordó las veinte plazas previstas, cuya asignación derivó en un gran malestar y una polémica que sigue coleando aun cuando la excursión ya llegó de vuelta el pasado jueves.

“La estancia fue muy fructífera, vienen todos encantados”, declaró el alcalde, José Crespo, ayer en Radio Lalín. Desde su gobierno se trabaja ahora en “la posibilidad de buscar alguna alternativa para que los que quedaron fuera de esta expedición puedan ir también a la nieve”. La administración de Escaldes se ofreció a echar una mano si hay otro viaje, “no desde el punto de vista económico, que ellos ya cumplieron con estos veinte niños”, precisa el regidor, que confía en cerrar un programa la próxima semana para llevar al resto de inscritos.

Crespo pretende “sacar más partido a este hermanamiento”, que considera “el más rentable desde el punto de vista social” de los siete u ocho suscritos en democracia. “De momento, aún no podemos decir lo que vamos a hacer porque aún no lo tenemos definido”, apunta.

El pleno se adelanta al día 23

La corporación municipal de Lalín adelantará al viernes 23 el pleno ordinario de diciembre –que debería celebrarse el día 30–, a petición de la oposición, según indicó ayer el alcalde en su entrevista radiofónica. “Nosotros no hacemos como ellos, cuando nos piden cambiar un pleno les decimos que sí, pero cuando lo pedimos nosotros ellos dicen que no, quieren tener una percha para poder criticarnos y eso no nos parece muy de justicia”, manifiesta.

Base de helicópteros

Por otro lado, Crespo también se refirió a la base aérea contra incendios que construirá Medio Rural en el polígono Lalín 2000. Sostiene que será la más grande de Galicia, con capacidad para aparcar cinco helicópteros simultáneamente, y destaca la riqueza que traerá al municipio.