Ribagorda es un “referente en el mundo de la televisión y también en el mundo de la gastronomía a nivel nacional”, subraya Crespo, por lo que es “una figura perfecta para desarrollar el papel de pregonero de una edición especial como la 55ª”.

Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a Telecinco y a Televisión Española (TVE) en la faceta informativa, aunque también tuvo una experiencia en el campo de la gastronomía en los años 2012 y 2013 con el programa Cocineros sin estrella.

Es editor de la página web De las cosas del comer, un destacado portal de gastronomía en el que se recogen comentarios, críticas, recetas e informaciones sobre la actualidad del mundo gastronómico y que en los últimos años se ha convertido en uno de los portales más destacados en este campo. Además de su faceta de periodista televisivo, destaca su trayectoria de escritor, con la publicación de dos libros con notables ventas: Cocineros sin estrella: Un recorrido gastronómico por los mejores restaurantes aún por descubrir y De las cosas del comer: Un viaje gastronómico extraordinario, con Nines Mínguez.

En el año 2011, Pepe Ribagorda recibió de manos del alcalde de Lalín el Premio Álvaro Cunqueiro de Periodismo Gastronómico por la labor a favor de la gastronomía que hizo ese año la cadena de Mediaset y, nominalmente, los informativos de fin de semana que presentaron sus trabajos. Crespo indica que Ribagorda siempre tuvo “afinidad por nuestra fiesta”, ya que, además de participar en ella a través de los premios de periodismo, desplegó una “importante cobertura mediática” en la cadena de Mediaset de “todas las ediciones” de la Feira do Cocido. Un círculo que se cerrará el domingo 12 de febrero próximo con el pregón del evento gastronómico y su nombramiento como comendador de la feria.

Al mismo tiempo, el regidor local avanza que “se está negociando” con Telecinco la posibilidad de que se desarrolle alguna acción de promoción especial de la Feira do Cocido en esta 55ª edición, mediante la emisión de “algún reportaje o algún programa puntual desde la capital dezana en torno al evento"

Cocido solidario de los 1.111 de la ONCE

El alcalde indica que se han retomado los contactos con la ONCE para hacer el “cocido solidario de los 1.111 de la ONCE en Madrid”. La organización de personas invidentes quiere retomar un evento relacionado descartado el año pasado a causa de la pandemia. “Fue una iniciativa de ellos, que escogieron la Feira do Cocido como podrían haber escogido cualquier otra cosa”, valora Crespo, que lo considera “un honor”.

“Si de toda España escogieron para hacer este primer evento la Feira do Cocido, para nosotros es un motivo de satisfacción y, sobre todo, cuando en teoría se está trabajando para que los gastos los financien espónsores que va a buscar la ONCE y, por lo tanto, el coste para el Concello de Lalín sea mínimo y la repercusión entendemos que va a ser muy grande”, comenta. Fue el presidente de la ONCE, comendador del Cocido, quien le propuso al alcalde que “le gustaría hacer un cocido de carácter solidario para 1.111 personas y mandar el dinero recaudado íntegramente para oenegés que tengan que ver con los temas solidarios que pueda haber por el mundo adelante”, como el conflicto de Ucrania. Para los gastos del evento se buscará una esponsorización, que “la ONCE en eso es experta porque se mueve como pez en el agua, tiene entidad suficiente”.

“Ir de la mano de la ONCE es una garantía de éxito y, sobre todo, los costes van a ser mínimos para Lalín, que también es un objetivo no poco interesante”, indica el alcalde. La previsión es que se celebre a finales de marzo, ya que antes, por temas organizativos, la ONCE no podría realizarlo. Y la ubicación, dada la gran cantidad de comensales, tendrá que ser uno de los grandes recintos madrileños, el de congresos o algunos de los grandes pabellones. De la preparación se encargarán varios cocineros lalinenses.