“In English, please”

Los idiomas son una de las herramientas más valoradas hoy en día a la hora de desenvolverse profesional y personalmente. Desde muy temprana edad, los niños y niñas de la zona empiezan a recibir clases de lenguas extranjeras, concretamente el inglés. No obstante, para verdaderamente dominarlo, no basta con conocer las normas ortográficas y gramaticales. También es importante comprender la cultura de esas regiones en las que se habla, tener fluidez en la conversación y sobre todo, perfeccionar la pronunciación.

Para ello, en los colegios e institutos públicos de la zona existe la figura del auxiliar de conversación. Se trata de personas nativas que durante un año participan en las clases de inglés del alumnado para ayudarlos a aprender de otra forma e inmiscuirse de lleno en las vicisitudes del lenguaje. En A Estrada son tres jóvenes las que se encargan de realizar esta encomiable tarea; Katriese DeLeon, Maria Dolly Mae Pahit Ybañez y Bethnie Olivier. Su horario está repartido entre varios centros del municipio, tanto en el rural como en la villa, una experiencia que para ellas también es novedosa, pues les permite conocer el sistema educativo gallego, así como la lengua y la cultura. En una conversación con FARO, las auxiliares comparten con este medio las primeras impresiones trabajando en un los centros de la zona.

Katriese, por ejemplo, tiene 22 años y procede de Columbus, Ohio, Estados Unidos. Para ella, esta es “una oportunidad increíble de vivir lejos de mi país y experimentar otras culturas”. Ella da clases en el IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, y es la primera vez que visita Galicia, aunque no España, “tuve la suerte de visitar Sevilla y Málaga hace unos años, pero cada región es tan única que venir a Galicia es como visitar un lugar completamente nuevo”.

En cuanto a su experiencia como auxiliar en A Estrada, comparte que “está yendo mejor de lo que jamás habría imaginado. En realidad, mi ciudad natal tiene muchas similitudes con este lugar, por lo que no me ha costado encontrar comodidad en las cafeterías locales, la deliciosa comida y estos maravillosos paisajes verdes”. Pese a las semejanzas, el choque cultural es inevitable, por lo que Katriese tuvo que aprender que aquí se lleva mascarilla en la Farmacia, se levanta el paraguas al pasar por el lado de alguien y se come y cena tarde. Son muchas cosas, pero reconoce que “la paciencia y la bondad de la gente hace que al final, todo salga bien”. Entre las anécdota que utiliza para ejemplificar esos momentos de amabilidad por parte de los gallegos, una le ha ocurrido recientemente, “cuando intentaba tirar una bolsa de basura al contenedor, pero no era capaz de levantar la tapa, un transeúnte se detuvo y me explicó cómo pulsar el pedal para que se levantase”.

Trabajando en el sistema educativo de Galicia, lo que más llama la atención a la estadounidense es que “aquí todas las escuelas son multilingües. Los niños aprenden inglés, español, gallego e incluso francés. Esto en Estados Unidos es muy poco frecuente y bastante costoso. Me gustaría haber tenido acceso a esa oportunidad mientras crecía”. Otro de los factores que le resultan curiosos “el rango de edad en los institutos. Niños de once años conviven con adolescentes y adultos. Esto no ocurre en mi país”.

Por otra parte, Dolly tiene 32 años y llega de Filipinas. Al igual que su compañera, considera este programa “multicultural y profesionalmente ventajoso”. Cuando decidió emprender esta aventura sabía que quería “expandir mis capacidades lingüísticas y aprender como funciona el sistema educativo de un país del primer mundo”. Para ella, “integrar la diversidad en la educación aprendiendo de otros esquemas ayuda a crear un modelo educativo sostenible”.

Esta joven filipina enseña inglés en el IES Nº1 y el CEIP Plurilingüe de Oca, y es la primera vez que visita tanto Galicia como España. En este sentido, afirma que “la experiencia en general está siendo increíble. Galicia es tan diferente, que estoy constantemente sorprendida por las diferentes características de su cultura, las tradiciones, la comida... pero sobre todo, por la gente. Debo decir que definitivamente escogí la región adecuada para mí, porque me siento como en casa aquí”.

En cuanto al ámbito académico en A Estrada, Dolly asegura que “me lo paso genial con los alumnos y alumnas. Tanto en clase de inglés como en otras sesiones bilingües, el profesorado me da la oportunidad de conversar con el alumnado y compartir mi cultura filipina. Ellos disfrutan también de ese intercambio de saberes e ideas entre España y mi país. Me he dado cuenta también de que en Galicia hay mucha competitividad académica, lo que hace que alcancen buenos resultados en el proceso de aprendizaje de inglés mediante juegos. Puede que no sea su lengua oficial, pero muchos se esfuerzan al máximo por comunicarse y expresarse cuando hablo con ellos”.

A Dolly no le ha costado adaptarse, como ya contaba, en parte porque “la gente aquí es muy cálida con los demás, independientemente de que sean locales o extranjeros”, por lo que no siente que haya experimentado demasiado choque cultural. Lo que sí le ha sorprendido es que “el ratio de alumnos por profesor en A Estrada, comparado con Filipinas es mucho menor. Si aquí hablamos de 6 a 18 estudiantes por clase, en Filipinas serían de 40 a 60. También cuentan con material suficiente y adecuado para trabajar, mientras que en mi país los profesores nos vemos y deseamos para aportar material a los alumnos. Por último, las instalaciones son amplias y eficientes, otra cosa de la que siento, nosotros carecemos”.

Son muchas las anécdotas que ya llenan la memoria de esta auxiliar, pero la que guarda con más cariño es “la alegría en la cara de los niños cuando dicen ‘Thank you’, después de que hagas algo bueno por ellos. O el hecho de que pese a tener 32 años, mis profesores de español sean estudiantes de primaria”. Es por ello que Dolly espera renovar su contrato el año que viene, para seguir enseñando en estos dos centros estradenses.

Finalmente, Bethnie Olivier, de 24 años, llega desde St. Augustine, en Florida, Estados Unidos. Cuenta que “decidí formar parte de este programa porque siempre quise vivir un tiempo en España para aprender el idioma y la cultura. Ya quería unirme en el 2020, al acabar mis estudios, pero por causa de la pandemia tuve que posponerlo”. Ella enseña en el CEIP Manuel Villar Paramá y en el CEIP do Foxo, y es la primera vez que visita Galicia.

Según comparte con nosotros, “la experiencia está siendo maravillosa. He conocido a gente alucinante y me lo estoy pasando genial”. Aunque confiesa que no acaba de acostumbrarse al parón de dos horas que se realiza en el comercio al mediodía “en Florida todo funciona durante todo el día”.

Al igual que Dolly, Bethnie también resalta lo pequeñas que son las clases en A Estrada en comparación con su país natal, “aquí las aulas tienen entre 10 y 15 alumnos, mientras que nosotros tenemos entre 20 y 25”. Asimismo, resalta que algo que le impactó cuando llegó a clase por primera vez fue “me pasé por el colegio unos días antes de empezar, simplemente para saludar y rellenar algo de papeleo. Me dejó boquiabierta lo contentos que todos estaban al verme. La profesora a la que asisto me recibió con un gran abrazo, los alumnos me animaban y aplaudían cuando entré en la clase, y me pasaban fotos y pósters de bienvenida. También durante el recreo, todos se reunieron a mi alrededor para decirme hola y chocarme las cinco. La verdad, me sentí casi como una celebridad gracias a la alegría y el cariño que me trasmitían los niños, y eso me hizo ponerme muy contenta”.

Bethnie también se ha quedado con un buen sabor de boca, por eso espera repetir el año que viene, al igual que Dolly. Resulta emocionante ver que tres personas llegadas de puntos completamente diferentes encuentran su hogar entre los paisajes y las gentes estradenses.