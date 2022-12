La Casa Beatnik, un apasionado (y fucsia) derroche de lujo en el corazón del Val do Ulla

Hay que ser muy valiente para pintar de rosa un pazo gallego. “En realidad no es rosa, es fucsia”, me corrige mi acompañante. “Pues empezamos bien, todavía no hemos entrado y ya estoy metiendo la pata”, pienso desde el aparcamiento mientras observo la llamativa fachada. Tras una entrada poco decorosa por la puerta del servicio, mi suerte empieza a cambiar. El chef estradense Óscar Durán viene a recibirnos y a ejercer de improvisado ‘cicerone’. Es un viejo conocido. El hijo de los propietarios del Bar Andalucía, se formó en restaurantes de prestigio por toda España antes de regresar a casa para convertirse en chef de la Casa do Lagoeiro. Ahora, junto a su pareja, Andrea Viqueira, afronta un reto totalmente diferente.

Relacionadas Profeta en su tierra