Hasta 41 empresas y entidades colaborarán para el desarrollo del compromiso de calidad del XXV Mes do Cocido de Lalín, de acuerdo con la propuesta aprobada por la junta de gobierno local. Es una de las participaciones más altas de las últimas ediciones, desde luego muy por encima de los 26 establecimientos que hubo este año. “Ratifica el interés que nuestra Feira do Cocido, primera fiesta gastronómica internacional de España, despierta como imagen de marca y evento dinamizador de todos los sectores productivos”, valora la edila delegada de Turismo y Cultura, Begoña Blanco.

De los 41 establecimientos colaboradores en esta edición, un total de 21 son los restaurantes que tomarán parte en el Mes do Cocido, entre los que figuran cuatro nuevas incorporaciones: Casa San Martín, KM 0, María José y Hotel Torre do Deza. Los que repiten son: A Estación, Pazo de Bendoiro, Taboada, Casa do Patrón, Café Bar Suso, Currás, La Robleda, Hotel Pontiñas, La Molinera, O Polo, As Palmeras, O Cruce, As Vilas, Onde Antonio, Casa Pablo, Cabanas y Villanueva. El precio medio estimado por plato es de 30 euros.

Este año se añaden nuevas categorías de negocios al compromiso de calidad, caso de la floristería Charo. “Es significativo de que cada vez son más las empresas que apoyan la feria, al tiempo que se benefician de las sinergias recíprocas que giran alrededor de todos los actos vinculados a ella”, señala Blanco.

Cinco son las entidades que se estrenan entre las nueve dedicadas a pastelerías y panaderías, lácteos y quesos: las panderías A Morena, Balado y Fernández, pastelerías París y La Artesana, Cobideza, Hoxe, Lácteos Anzuxao y Kalekói. También hay alguna novedad entre las cinco cárnicas: A Principal, Anzo, A Tenda de Roque, Embutidos Lalinense e Hipercarne. Y cinco son también las dedicadas a vinos, licores y otras distribuciones: Exclusivas Campos, Vinos Manuel Gil, Javier Vázquez, Cervexa A Toupiña y Disanfa.

Entre 100 y 200 euros

De acuerdo a la propuesta aprobada en junta de gobierno, el acuerdo les será notificado a las entidades para la firma del correspondiente convenio administrativo de colaboración empresarial. Cada una aporta un mínimo de 100 euros, aunque algunas elevan dicha cuantía hasta 120, 150 o 200, caso este último de Embutidos Lalinense.

Si bien el Mes do Cocido tendrá lugar del 15 de enero al 14 de febrero, los actos vinculados a la feria se desarrollarán durante casi un semestre, avanzando en la propuesta de desestacionalización del plato.