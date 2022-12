Remiendos contra la inflación

Comprar de segunda mano, modificar una prenda olvidada en el armario para adaptarla a las nuevas tendencias, o llevar esos zapatos de un familiar a arreglar para reutilizarlos está volviendo a ponerse de moda, sea por intentar luchar contra la “fast fashion”, para reducir los hábitos de consumo poco saludables con el planeta, o para ahorrar en una época marcada por la inflación generalizada.

Con todo, las impresiones en los gremios que se dedican a esto son variopintas. En Zapatero Alfonso, regentado por Santi Puente, en A Estrada, no se ve un aumento en la demanda a la hora de arreglar zapatos, pero sí otros artículos “vienen sobre todo con bolsos o mochilas”. Lo cierto es que, según apunta Puente “con los precios de ahora, la gente prefiere gastar los zapatos hasta que sale tan caro arreglarlos como comprarse unos nuevos”. Lo que sí nota es una bajada en la calidad de los artículos que llegan a sus manos “antes las cosas duraban mucho, te valía la pena arreglarlas. Ahora la calidad es la que es, te acabas de comprar un bolso y al poco rato se te ha soltado una asa”.

Por otra parte, en el sector de confección y costura, las sensaciones son diferentes. En Arreglos Cristina, por ejemplo, ubicada en la calle Serafín Pazo de A Estrada, comparten que “sí viene gente a arreglar pero es algo que se lleva haciendo toda la vida. No notamos un aumento con respecto a otros años”. Al parecer, es habitual que se den segundas oportunidades a piezas textiles, “llegan con prendas con ciertos años pero en buen estado para cortar o amoldar a la persona que va a utilizarlas”. Otra forma muy común de extender el uso de la ropa es modificarla para convertirla en nueva “si los vaqueros están gastados, se hacen pantalones cortos o piratas, se ajusta a las nuevas modas para seguir poniéndolos”.

Finalmente, quienes sí han notado un repunte en sus ventas son los establecimientos de compra venta de segunda mano, como Change Cash Segunda Mano, en A Estrada, “la demanda ha aumentado recientemente en torno a un 15%, y trabajamos mucho por internet también”. Curiosamente, no solo se utiliza este recurso para ahorrar dinero en ciertos productos, sino para ganarlo cuando se anda algo justo, “ahora lo que notamos es que viene mucha más gente a vendernos cosas. Nos llega de todo, desde juguetes, a discos, instrumentos musicales... menos mobiliario y ropa, cualquier cosa”. Asimismo, lo que más se vende son artículos para practicar deporte, o productos de electrónica.

Ahorrar en los regalos de Navidad

Llegan las Navidades y tanto Papá Noel como los Reyes Magos ya han empezado a realizar las primeras compras para que los habitantes de la zona no se queden sin sus regalos. En Change Cash Segunda Mano explican que “este año tenemos mucha demanda para regalos, algo que no era tan habitual hasta ahora”. Uno de los regentes del establecimiento estradense, Aitor Abelleiro, explica que “en realidad es una práctica muy rentable, puesto que no solo ahorras un dinero en las compras de Navidad, que ya se sabe que es una de las épocas del año en la que más se gasta, sino que además estás dando una segunda oportunidad a un artículo que en realidad está en perfecto estado. Y por si fuera poco, se ayuda a proteger el planeta, pues se evita caer en pautas de producción en masa que aumentan la explotación de recursos naturales”. En esta línea, el catálogo de productos a la venta en este establecimiento es lo bastante amplio como para que cualquiera pueda encontrar opciones adecuadas para regalara, desde juguetes y juegos de mesa sin estrenar, a guitarras, discos o películas. También cuentan con joyas, productos de artesanía o maquillaje, todo ello en condiciones perfectas para un nuevo uso. Y es que apretarse el cinturón no tiene por qué reñido con tener un detalle con aquellos que importan, y si además se puede dar una nueva vida a un buen producto, mucho mejor.