Lalín cederá a la Consellería de Medio Rural 17.207,15 m2 para la construcción de la nueva base de brigadas terrestres y aéreas del operativo forestal. Estos terrenos están repartidos en tres fincas matrices, todas de titularidad municipal, y localizados en el extremo noreste del ámbito del polígono Lalín 2000, en el entorno del punto limpio. Es más, la parcela A, con 2.940 metros cuadrados, es la que alberga dicho punto limpio y un depósito de aguas en desuso.

Para ceder esta superficie, el Concello tiene que hacer previamente una segregación y agrupación de parcelas. Ya había quedado un proyecto anterior para dicha segregación, pero al no coincidir con los datos de Catastro, hay que realizar la aprobación de otra propuesta. Así, el proyecto definitivo tiene, como decíamos, tres fincas matrices, A,B y C. La ya mencionada finca A se segrega en dos parcelas, de 1.800 y 1.140 metros cuadrados, mientras que la B, de 76.888 en total, queda dividida en 5: una parcela sin edificar, de 8.687 m2; la segunda es un vial público, de 2.616; la tercera y cuarta están clasificadas como espacios libres y zonas verdes públicas, y su superficie es de 8.652 y 2.903 m2, mientras que la quinta parcela, de 54. 030 m2, es para dotaciones locales de viales. Algunas de estas parcelas resultantes servirán, junto a la finca C (de 4.030 m2 y destinada a servicios de interés público y social) para configurar una parcela agrupada “capaz de contener las construcciones e instalaciones de la Base Integral de Unidades Operativas -BUO- y Medios Aéreos”, como indica el proyecto del arquitecto municipal.

Meses atrás el conselleiro de Medio Rural, José González, ya destacó la situación estratégica de la cabecera dezana para acoger una base que permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias forestales y dotar al personal de mayor funcionalidad. Por eso, además en el polígono de Botos se recuperarán unas naves para abrir un taller mecanizado para motobombas y vehículos todoterreno de la Dirección Xeral de Defensa do Monte.

Convenio para aprovechamiento urbanístico

Además de aprobar el proyecto de segregación y agrupación de parcelas para la futura base de helicópteros, la junta de gobierno local autoriza la firma de un convenio urbanístico para la unificación de diversos aprovechamientos urbanísticos en el SUE-3, en el entorno de la Avenida Xosé Cuiña. La dueña de los terrenos ya había firmado convenios en 2017 con el Concello para la construcción de la glorieta en el cruce con la Avenida de Montserrat. Al solicitar que se concentre el aprovechamiento urbanístico de sus parcelas, se le conceden 143,58 m2 construidos de uso residencial multifamiliar libre.