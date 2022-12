Homenaxe a Gonzalo Navaza en Gondomar

A pasada fin de semana o Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) programou un faladoiro con Gonzalo Navaza Blanco, socio deste colectivo con sede social en Gondomar, municipio no que o lalinense reside dende hai varias décadas, participando na intensa actividade cultural do Val Miñor. O noso amigo, académico de número da RAG (Real Academia Galega) dende o 5 de novembro, día no que leu o seu discurso de ingreso dedicado á toponimia de Deza, compartiu co público que abarrotaba a Aula de Cultura da sede do IEM en Ponte de Rosas, para falar da toponimia do Val de Miñor e das súas últimas aportacións neste eido e os proxectos nos que está a traballar. No relatorio tamén se tratou da historia de España, de Galicia, do Camiño de Santiago e non faltaron referencias á toponimia de Deza, iniciándose ao remate un animado debate con preguntas dos presentes que motivou que o acto superara as dúas horas e media de duración.

Posteriormente, no coñecido Pazo da Escola ou de Mendoza e logo dunha cea de homenaxe, entregóuselle a Gonzalo Navaza unha placa recoñecendo os seus méritos e o recente nomeamento como académico, así como o seu labor nestas terras do Val Miñor. A familia O acto que tivo ao profesor Navaza como protagonista serviu tamén para renderlle pública homenaxe como novo académico, encomendándonos a nós, en calidade de Cronista Oficial de Lalín e amigo persoal do homenaxeado, a presentación cun limiar titulado A familia Navaza Blanco en Lalín e Vila de Cruces. Unha exposición que ilustramos con algunhas fotografías desta benquerida familia lalinense, que dende principios do século pasado deixou a súa pegada na vida económica, social e cultural nestas terras de Deza. Tivemos mencións especiais para os devanceiros desta familia numerosa que tivo como proxenitores ao comerciante Perfecto Navaza Soto –nativo de Toiriz, en Vila de Cruces, que acadou prestixio como comerciante de ultramarinos e confeitaría, malia falecer prematuramente no ano 1956 aos 49 anos de idade– e a mestra Julia Blanco Iglesias, de Palmou, en Lalín, que exerceu en Gresande canda o mestre represaliado Tomás Peiteado, para despois ensinar en Moneixas e Lalín, onde se mantivo varias décadas á fronte da primeira escola de párvulos e onde falecería no ano 1970. Na nosa intervención fixemos mención dos doce fillos que tivo o matrimonio: Chicho, amigo persoal e testamenteiro do célebre xeólogo holandés Hilgen, que continuaría co negocio comercial da familia; Félix, mariño mercante e funcionario da USC; Luís, laureado presidente do Colexio de Economistas de Vigo; Xabier, xornalista e recoñecido escritor; as irmáns Julia, Martina, Teresa, Isabel e María Victoria, mestras todas elas, continuando a tradición familiar; Paz, monxa dorotea; Julia María, que finou de xeito prematuro; e, obviamente, tamén do homenaxeado Gonzalo Navaza, cuxa ampla biografía era dabondo coñecida polos presentes, moitos deles amigos e compañeiros que non quixeron perder esta ocasión para felicitalo.