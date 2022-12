La hincha de 11 años del EDM

Tiene sólo 11 años y un desparpajo impropio de su edad. La santiaguesa Laura Balo Fernández es una de las hinchas más incondicionales del EDM Baloncesto A Estrada en su primera experiencia en Liga EBA, que el pasado fin de semana la obsequió con una camiseta de recuerdo en agradecimiento por su apoyo. La joven explica que “desde pequeña siempre practiqué el baloncesto y es un deporte que me encanta. Ahora también juego en el equipo de mi colegio, el San José de Cluny, donde todavía no nos dijeron cómo debemos jugar ni las posiciones, pero más o menos juego como de base porque casi siempre suelo subir el balón”.

Para saber qué ha pasado para que un joven santiaguesa tenga la devoción de Laura por los del Coto Ferreiro, nadie mejor que ella: “El año pasado fuimos a ver a Luis, que es el compañero de mi madre en su trabajo y nuestro amigo, porque el EDM A Estrada estaba jugando la fase de ascenso. Yo nunca había visto antes un partido de baloncesto desde las gradas, a mi me encantó, me parece súper divertido y por eso los voy a ver siempre y animarlos a todos”. Laura Balo viaja en familia con los forofos de los de A Estrada, tal y como subraya diciendo que “voy con mis padres y una amiga a todos los partidos. También fuimos con ellos a Orense, Gijón y a León, de momento. Yo espero que vayan a ganar más partidos y por eso vamos a animarles para que puedan sumar más puntos. De todas formas, hay equipos bastante duros, los chicos lo están intentando pero no siempre se consigue”.

Aunque cualquiera diría que para esta joven aficionada del equipo entrenado por David González su integrante preferido tendría que ser Luis, Laura Balo sorprende desvelando el nombre de su elegido: “A mi me gustan todos los jugadores, pero el favorito es Mateo ya que creo que lo da todo en el campo. Pero me encantan todos porque juegan genial”, desvela esta estudiante de sexto curso de Primaria. Preguntada por los estudios, no duda en contestar que le va “muy bien” en su faceta académica.

El pasado sábado, a la conclusión del partido jugado por los estradenses en su feudo, la directiva del EDM A Estrada quiso sorprender a su seguidora más fiel. Y a buen seguro que lo consiguió porque Laura afirma que “la verdad es que estoy súper contenta con la camiseta que me regalaron porque no me lo esperaba. Cuando me la dieron me quedé sin palabras”. Porque la fidelidad a los colores del EDM por parte de esta hincha es a prueba de bombas. “Voy a seguir yendo a verlos para animarlos y para que puedan conseguir la permanencia”, señala una jovencita que ha calado en el seno de la entidad del Coto Ferreiro junto a su familia y amigos. En sus redes sociales, el club estradense agradece de corazón ese ánimo y espera “poder dedicarles otra victoria pronto”.