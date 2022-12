Vila de Cruces acoge este domingo una de las concentraciones bajo el lema Eólica así, non. Será a las 12.00 horas en la Praza Juan Carlos I, conocida también como Praza do Concello, y está convocada a nivel comarcal. Esta manifestación a escala gallega está convocada por la plataforma Coordinadora Eólica así non, que aglutina a 170 colectivos. La Plataforma de Afectadxs Eólicos Vila de Cruces anima a los vecinos a participar.