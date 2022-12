El coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, opina que el presupuesto de 2023 aprobado por el gobierno la semana pasada tiene ciertas semejanzas con el que está en vigor y constata la incapacidad gestora del ejecutivo de José Crespo para atender las necesidades reales de los ciudadanos. Y vaticina que, como aconteció con las últimas cuentas del presente mandato, se generará un elevado volumen de remanentes al no gastar las partidas consignadas en cada caso.

Para Cuíña, la diferencia entre el presupuesto en vigor y el del próximo curso es que cae un 30% y solo dedica a inversión el 16% de los más de 20 millones que se dibujan en el capítulo de gastos. “Los del año pasado eran excepcionales y equilibrados y los del próximo dicen que son realistas y contenidos”, proclamó. Tras el análisis de los números realizado por los ediles del grupo municipal, Rafael Cuíña detecta unos ingresos “muy inflados para cuadrar el presupuesto” o alude a la advertencia de Intervención sobre la posible vulneración del principio de estabilidad.

Ya entrando en detalle sobre partidas concretas, comparó los 30.000 euros de ayudas a colectivos de integración social con los 100.000 que aparecen para fiestas. Y se preguntó cómo se las arreglará el gobierno para suplementar fondos para obras mal calculadas que dispararon su precio como la urbanización de la parcela del centro de salud o las cubiertas del CEIP Xesús Golmar.

Un capítulo dedicó a analizar el impacto que tendrá el capítulo uno sobre la cuenta, no sin antes asegurar que la Relación de Puestos de Trabajo no se aprobará este mandato, al tiempo que se hizo eco de las decisión de un sindicato de acudir a la Fiscalía. “La interventora Marta Oviedo dijo el pasado mandato que regularizar el personal costaría un millón de euros y tanto Crespo como su apoyo, el tránsfuga, me acusaron de mentir, pero ahora se ve quién tenía razón”. Encadenó esta reflexión con el incremento en el presupuesto de 500.000 euros en el apartado de personal. En relación a los créditos por 9 millones que el ejecutivo asegura no se tocaron, pregunta si los bancos no cobran comisiones de apertura, cancelación o intereses.

Subida de impuestos

Cuíña acusó al ejecutivo de tener el rural abandonado y secundó la denuncia del BNG sobre los incumplimientos recogidos en una ronda de visitas a las parroquias que, ahora, a pesar de que existían compromisos firmados, no aparecen por ningún lado. “Podemos estar ante un caso de desaparición de documento público”, advirtió. Además, vaticinó que si el PP se mantiene en el poder después de las próximas municipales, Crespo tomará la decisión de subir los impuestos ya el primer año. “Dijo que esta situación no se podía mantener mucho en el tiempo y, como ya hizo en otras ocasiones, seguro que incrementará la contribución”.

En relación a la espantada de la oposición en el pleno de presupuestos de la semana pasada negó que el gobierno ofreciese la documentación días antes de convocar las comisiones informativas, sino que se propuso “solo una parte técnica”. Mantiene que la cuenta fue objeto de modificaciones relevantes “en los últimos 15 días por las disputas entre concejales”, razón por la que la funcionaria que pudo haber suplido a la interventora en la sesión lo declinó.

Campaña de apoyo al comercio local

Junto a los ediles Miguel Medela, Fernando Vilariño y las representantes de su partido Carmen Santos y Uxía Ferradás, fue presentada ayer la campaña de apoyo al comercio que cada año pone en marcha la organización galeguista lalinense. Rafael Cuíña destacó la relevancia que tiene apoyar a un sector sobre todo en unas fechas en las que las plataformas de compra suponen una feroz competencia. “Creemos que es muy importante respaldar al pequeño autónomo, a ese vecino con el que te cruzas a diario en la calle, porque si a él le va bien, nos va bien a todos”, manifestó. Confía en que esta campaña navideña sea favorable para el comercio lalinense y avanzó que en próximos días representantes de su partido realizarán una ronda de visitas por los establecimientos para llevar carteles de esta campaña. Asegura que en años precedentes la mayor parte de los establecimientos vieron con buenos ojos esta iniciativa.