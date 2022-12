La prestación del servicio de ayuda a domicilio en Lalín está en riesgo ya de cara a las próximas Navidades si Concello y concesionaria no llegan a un acuerdo que permita resolver el conflicto iniciado por la empresa, al solicitar el descuelgue del convenio. Esta es la posición de la UGT, que ayer explicó su postura al respecto de la amenaza lanzada por Protección Geriátrica 2005 SL. La central sostiene que con el tira y afloja entre las partes, hay dos perjudicados: por un lado las 64 trabajadoras y por otro, los usuarios de un servicio esencial que, además son personas mayores o con severos problemas de autonomía.

Juan Loureiro, secretario general provincial de Servizos Públicos de UGT, asegura que el grupo de gobierno faltó a su palabra cuando garantizó que “trataría con mimo el problema”, pero después se limitó a aprobar el presupuesto para 2023 con las mismas condiciones y sin cambiar una coma respecto al acuerdo, prorrogado recientemente en los mismos términos. ¿Qué pretende la concesionaria con la solicitud de descuelgue del convenio que, por cierto, todavía deberá ser autorizada por la autoridad laboral? Tanto Loureiro como su compañera María Cidrás lo tienen claro: una vez que no le dan los números, no repercutir en los salarios de las trabajadoras el impacto del IPC correspondiente. De hecho, el martes pasado la compañía le trasladó al sindicato que mantenía su postura.

64 trabajadores

La concesionaria, según Loureiro, alega que este año registrará pérdidas por importe de 10.012 euros, que en 2023 se elevarán hasta los 106.700 euros. En este sentido, UGT propuso a Protección Geriátrica 2005 SL que aguardase a marzo o abril para que estas estimaciones pudiesen ser contrastables. De todos modos, una vez que estamos ante un problema de dinero en un servicio que a la empresa no le sería rentable, se insta al gobierno municipal a que el ayuntamiento incremente un 10% la aportación al servicio, pero que lo haga con un compromiso por escrito. En caso contrario, la central sindical anuncia movilizaciones y tampoco descarta la convocatoria que huelgas que, obviamente, repercutirían en la calidad del mismo. “Estamos dispuestos a negociar, pero no a costa de los trabajadores”, añade, al tiempo que urge al ejecutivo a aprobar de manera urgente una modificación presupuestaria para aportar más dinero al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El próximo día 13 es una fecha clave en todo este proceso, que es cuando finaliza el plazo de consultas.

Gestión pública

Loureiro aludió a la propuesta del BNG de Lalín, quien desveló la amenaza de la empresa, de municipalizar el servicio. Dijo que concellos gestionados por la formación nacionalista lo tienen privatizado, entre ellos Moaña, con la misma empresa. Y que la concesión es el régimen más habitual en las administraciones locales.