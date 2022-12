Mi Goya, para las bestas

Salgo del cine enfadada. Muy mosqueada. Y lo peor es que la película me ha encantado. No me cabe duda alguna de que acabo de asistir a una cinta de Óscar, a un peliculón en toda regla. Todo ha estado de matrícula de honor, incluso esos momentos que se me hicieron excesivamente lentos. Los reconozco como un recurso estilístico, al servicio de generar una sensación de hastío, de ganas de escapar de una realidad completamente ambigua, de esas que para unos describe el paraíso y, para otros, es el mismísimo infierno. Ole, ole y ole.

Pili Matalobos, ese encanto de mujer que lleva junto a Luis Rivadulla las salas Minicines Central –qué suerte tenemos en A Estrada, no me cansaré de repetirlo–, espera al otro lado de la puerta, mientras los créditos todavía recorren la pantalla. De vez en cuando me quedo esperando a que terminen; me digo que es un ejercicio de respeto hacia toda esa gente que ha hecho posible que en la gran pantalla haya surgido la magia. Hoy, miro la cara de mi amiga Laura, buscando leer en ella una explicación que tampoco es capaz de darme.

–¿Qué tal? ¿Qué te pareció?– pregunta Pili.

–Pues, si te soy sincera, salgo bastante decepcionada.

Ahí está. Ha salido sin pensar, aprovechando que muchas veces me olvido de poner el filtro entre lo que piensa mi mente y dice mi boca. Lo he dicho sin procesarlo y ahora me toca explicarme. Y ahí voy.

Había entrado en esa sala sin ningún tipo de información. No quise saber. Me negué a ver un tráiler, a leer un tweet, a ojear una crítica… Me conformé con el título y con saber que Rodrigo Sorogoyen y su equipo habían estado grabando en Sabucedo durante su espectacular, ancestral e internacional Rapa das Bestas. Había compartido con este director de cine unos minutos en el curro de 2019. Lógicamente, no me había desvelado nada de nada sobre su próxima película, pero creí leer en sus ojos la misma admiración y respeto ante la obra que ambos contemplábamos en ese momento: la fuerza de un amor ancestral; hombre y bestia sobre la arena, enlazados en un abrazo férreo y apasionado, ambos extenuados al servicio de la tradición. Seguramente entonces estuve en lo cierto e interpreté correctamente su mirada. Por eso me enfadé al no encontrarlo cuando fui a ver As bestas. Eso fue lo que me irritó.

Opinión, humilde pero propia

Sabía, eso sí, que la cinta abordaba el peliagudo tema del conflicto eólico. Como soy un poco ilusa y fantasiosa, me imaginé que tenía todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que el espacio natural que desde hace siglos ocupan en libertad las manadas de O Santo se está viendo asediado por varios intentos de hacerse con la energía del mismo viento que peina sus crines. Conozco el temor que la previsión de instalar varios parques eólicos en la zona sembró y abona en este entorno, no solo por el hecho de que los molinos puedan alterar los hábitos de esta cabaña, sino por la extensa y profunda huella que estos gigantes –verdes pero sin corazón– dejan allí donde plantan sus pies. Repito que rehuí toda información previa. Me gusta ver las películas –especialmente si les tengo tantas ganas como a esta– sin que nadie me diga previamente qué tengo que pensar de ellas. No soy una entendida en materia cinematográfica, pero tengo ojos y opinión, como todos.

Un abrazo es la clave

A estas alturas de la película, no hay riesgo de spoiler si digo que la Rapa das Bestas no es la protagonista, ni tan siquiera el telón de fondo. Esta Fiesta de Interés Turístico Internacional sale reflejada en la figura de tres vecinos de Sabucedo mostrando ante la cámara la técnica que, generación tras generación, se emplea para doblegar la incomprensión de un animal salvaje, que lucha por desprenderse de un abrazo que solo busca protegerlo, muy lejos de infligirle otro mal que no sean unos minutos de desconcierto. Y ese abrazo es la clave de todo. El paralelismo que cualquiera puede encontrar con otro momento de la película es tan sumamente evidente como magistral es su ejecución. Al verlo, estuve tentada a levantarme de mi butaca.

No puedo ser más explícita porque no quiero estropearle a nadie una película a la que le van a llover los Goya. Los merece todos y cada uno. Los 17 a los que ha sido nominada. Dirección, guion, actor y actriz protagonistas –Denis Ménochet y Marina Foïs– e intérpretes de reparto (Marie Colomb, Diego Anido y Luis Zahera), entre otros. De hecho, a Luis Zahera yo le daría las 17 estatuillas para él solito, porque este hombre lleva estampado el sello de Galicia Calidade, el genuino. Puro talento y orgullo “da terra”. Sabía que era muy grande, pero en esta peli su interpretación es sublime. Cualquier premio se le queda corto. Repito: As bestas se merece todos los Goya, pero yo no puedo darle el mío.

Buena de verdad

Explicarse, sin poder concretar, es difícil. As bestas me pareció una película de las que te noquea. Sabes que has asistido a una lección magistral, pero la vas digiriendo poco a poco. Recuerdas diálogos y escenas que te ayudan a ir construyendo una opinión cada vez mejor de la cinta. Es buena, buena de verdad. Te remueve. Y creo que eso es lo más grande que se puede pedir a una película.

Sitúa al espectador ante las dos caras del conflicto eólico, con la reminiscencia de un suceso que le sirvió de inspiración; con la belleza que no vemos en la Galicia que nos arropa desde niños, pero también con las sombras que todavía existen en sus profundidades. En este punto no dejo de reconocer que me molesta un poco que se extienda el estereotipo de un rural recóndito que existe y que, efectivamente, puede parecer primitivo hasta lo salvaje, pero que está más que superado por un rural gallego que también concede oportunidades y que coge del siglo XXI lo que le interesa y olvida lo que no le sirve. Esas bestias, como diríamos de las meigas en Galicia, haberlas hailas, pero también las hay fuera de la nación de Breogán, aunque más allá de nuestras fronteras el rural se venda como más puro, más bucólico y más humano.

Un recurso estilístico magistral, pero molesto

La película de Rodrigo Sorogoyen toma de la Rapa das Bestas su título y su fuerza; le concede una frase sobre fondo negro, una secuencia inicial con unos planos maravillosos y, ya avanzado el filme, el tiempo que tardan unos caballos salvajes en cruzar una pista forestal. No hay más. ¿O sí? Pues… depende del espectador. El paralelismo al que antes me refería está al servicio de la trama. De acuerdo: podemos interpretarlo como un recurso estilístico. Lo es. Y es espectacular. Está hecho de manera prodigiosa. Pero a mí me molesta, por todo el subtexto que leo en él. Me defrauda. Me evoca un uso del término “besta” que no tiene absolutamente nada que ver con el sentido que, en Galicia en general y en Sabucedo en particular, se da a la palabra “besta” como animal que vive libre en el monte, preservando –lo revela un estudio científico que se conoció esta misma semana– la biodiversidad de nuestros montes.

En 2020 tuve el inmenso honor de recoger en Sabucedo el reconocimiento como Aloitadora de honra. Lo guardo como mi mayor tesoro, por todo lo que para mí implica y significa. Me pensé mucho si compartir mi parecer sobre esta película que, de algún modo, contribuye a proyectar todavía más, si cabe, la Rapa das Bestas. Es posible que ahora alguien me considere indigna de ese título honorífico que un día me hizo tan feliz pero, como lo atesoro con orgullo y respeto –y también porque tengo un problema casi patológico de escapar a las medias tintas–, creo que si no lo hiciese no sería merecedora de seguir mirando sin complejos la placa de este premio en la que leo mi nombre. Así que sí, vayan todos a ver As bestas porque es un peliculón que no les dejará indiferentes. Ojalá siga cosechando aplausos y se lleve todos los Goya. Se los merece. Pero el mío no puedo dárselo, lo siento. Yo se lo reservo a las bestas.