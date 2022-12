El portavoz del PP de Lalín, Pablo Areán, tilda de “injustificable” la “espantada” de la oposición del pleno más importante del año. Y considera que la “performance” que representaron las tres fuerzas en el salón de plenos anteayer tiene más que ver con “intentar hacer ruido y ocultar un alto nivel de gestión” del actual gobierno con unos “magníficos presupuestos” que con las “disculpas peregrinas” que expusieron para no tener que debatir una cuenta que “claro está que ni estudiaron” y que rehusaron debatir porque “no les convenía políticamente”, dice el también edil.

Así, afea a la oposición que “declinara irresponsablemente” su encargo de “ejercer la representación de miles de lalinenses” en la sesión en que se debatía el expediente “más importante del año” en el que se define el destino de los fondos de los ciudadanos. Aduce que argumentos utilizados por la oposición para justificar su “escapismo” son falsos o están lejos de la realidad. Para el popular no es creíble que se afirme que no tuvieron tiempo de preparar los presupuestos cuando “se los ofrecieron dos días antes de convocar la comisión y rechazaron esa posibilidad”. También refuta que no se respeta a la oposición, cuando en este mandato casi totalidad de los plenos que cambiaron de fecha “fue por petición de los partidos de la oposición” aceptada por el gobierno. “El cambio se realizó por petición de la funcionaria responsables de elaborar el documento que se aprobaba”. Y también niega que si la sesión fuese ayer, al gobierno le faltase un edil.

Ausencia de valoraciones

Ve “inaudito” que ocho días después haber sido presentada la cuenta para 2023 la oposición no hiciera a “más mínima valoración de los mismos, lo que demuestra que son unos espléndidos presupuestos que les convencieron o que no perdieron ni un minuto en estudiar el documento” más importante del año algo que sería “extraordinariamente grave”.

Por otro lado, a Areán le sorprende la locuacidad de PSOE y Compormiso pidiendo la presentación de los presupuestos en tiempo y forma en las semanas previas y que cuando se hacen públicos y vieron que “se podían cumplir los plazos que ellos nunca cumplieron , tuvieron que callar e iniciaron la procesión dos caladiños que ya se perpetúa durante más de una semana”. Recuerda un comportamiento similar con los presupuestos de la Xunta que tan “beneficiosos” son para Lalín” y que parece molestarles que traigan multitud de inversiones.

Por último, hace un llamamiento a la responsabilidad de la oposición y que mantenga las formas por mucho que vean cerca las elecciones y le recuerda que quedan seis meses “de intenso trabajo para completar el mandato” en el que quedan muchos proyectos que implantar y muchos servicios que activar.

Cuíña insta al ejecutivo “a volver a la senda del diálogo”

El coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, dijo sentirse “profundamente molesto” con el acontecido en el pleno. “Es la primera vez en siete años que llevo en el ayuntamiento que la oposición dice que ya no puede aguantar las formas dictatoriales y la imposición del gobierno de José Crespo. Pienso que nunca se había visto un grupo en el deber de hacerlo, concluye. A su juicio, “el presupuesto es un desastre”, y garantiza que en los próximos días hablara de él, pero avanza que olvida el rural, y que tiene un nivel de inversión tibio. “Estoy convencido que si no gestionara el gobierno anterior como hizo el dinero de los lalinenses, el concello estaría intervenido por Hacienda como algún otro ayuntamiento vecino estuvo también, por culpa de las políticas del PP”. Añade que 2015 el cuatripartito se topó con 6 millones de deuda y que en el 2023 intentará llegar de nuevo, pero con el ayuntamiento en manos de los bancos. “Crespo y los suyos tienen que volver a la senda y el diálogo con una oposición que tiene más votos que ellos y no imponer a capricho cuestiones tan básicas pero tan importantes. El comportamiento de la oposición este mandato, fue constructiva y leal desde la discrepancia y la que sufrí yo fue de persecución política hasta extremos casi insospechados”, concluye.

BNG

Por otro lado, el BNG denuncia que el gobierno subirá en esta cuenta las retribuciones a cuatro funcionarios, que ya figuran entre los mejor pagados. Cifra el incremento en 38.574 euros. Sobre el pleno muestra su sorpresa por la ausencia del secretario y que la funcionaria elegida para suplirlo fuese la técnica de Contratación, una de las funcionarias más beneficiadas por la mencionada alza salarial.