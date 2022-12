Manuel López recolle o Premio Avelina Valladares nunha nova Festa da Poesía

O Teatro Principal da Estrada acolleu na noite de onte a entrega do XXVI Premio Avelina Valladares de Poesía que, por segundo ano consecutivo, foi parar ás mans do poeta noiés Manuel López Rodríguez. Nesta ocasión, recibe o galardón polo poemario O cemiterio. A néboa. Coma é costume, o recoñecemento fíxose no marco da Festa da Poesía, na que novamente as voces dos estudantes estradenses encheron o teatro. As súas recitacións estiveron acompañadas das ofrecidas por unha xeira de participantes procedente do mundo das artes e da escrita literaria. A Estrada seguirá sendo esta noite referente para as letras en lingua galega, coa entrega do Premio de Novela Manuel García Barros, un dos máis importantes de Galicia. Nesta edición será para José Ignacio Amancio Vidal Portabales pola obra Illas remotas