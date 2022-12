Más de 260 personas estaban ayer adheridas a la campaña del colectivo lalinense Teta e coliño con el que solicita a la Xunta que refuerce el servicio de Pediatría en el ambulatorio de la cabecera comarcal dezana.

Necesitamos máis profesionais de Pediatría do Centro de Saúde Lalín es el título de la petición lanzada por el colectivo en la plataforma Change.org a principios de esta semana. Entre otras cuestiones, denuncia que la escasez de pediatras en horario de mañana genera unos excesivos tiempos de espera, tanto en la modalidad presencial como telefónica o que no se preste el servicio en horario de tarde. También aduce que el Sergas no habilita plazas para estos especialistas en el servicio de urgencias. Además, muestra su preocupación por las esperas de hasta ocho días ser atendidos, en una consulta ordinaria, cuestión que fuerza a muchas familias a acudir con sus hijos a pedir una cita urgente en el mismo día, “sin ser realmente una urgencia”. La campaña tiene como destinatario el Servizo Galego de Saúde (Sergas).