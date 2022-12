Los Bomberos de Deza-Tabeirós rescataron esta mañana a una persona accidentada en O Corpiño. Un particular informó al 112 Galicia al hilo de las 6.30 horas, indicando que el coche accidentado había quedado volcado en el kilómetro 7 de la PO-205, a su paso por la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón. El implicado no conseguía salir por sus propios medios y disponía de poca movilidad. Por lo tanto, y aunque no era necesario excarcelar, solicitaron la colaboración de los servicios de emergencias. Tras valorar la situación, los bomberos se encargaron de ayudar a salir a la persona por el portón trasero del coche. Finalmente, el personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó que la persona resultó herida. Además, en el operativo también participó la Guardia Civil de Tráfico, mientras que los miembros del GES de Lalín no tuvieron que intervenir.