El nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín no entrará en funcionamiento en los plazos previstos y sus obras tampoco estarán rematadas para finales del presente año, tal y como preveía la Xunta. Si días atrás el alcalde, José Crespo, reconoció que otro problema con el suministro de materiales demoraría la finalización de la estructura del complejo de Alto de Vales, ahora lo que queda en el aire es la urbanización de la parcela, una intervención que compete al Concello. La adjudicataria, Narom, solicitó en agosto la resolución del contrato por mutuo acuerdo, trámite al que la junta de gobierno local le dio el visto bueno el pasado día 22.

Rafael Cuíña, coordinador municipal de Compromiso por Lalín, desvelaba ayer esta situación, culpando al grupo de gobierno de haber ocultado este asunto durante prácticamente cuatro meses. “Es un auténtico despropósito de gestión y un episodio lamentable por parte de un gobierno que solo vende humo, pero que cuando hay problemas se esconde y no da cuenta de sus errores”. En aras de arrojar luz al proceso, desea conocer quiénes formaban parte de la mesa de contratación encargada de adjudicar el contrato y si evaluó la solvencia técnica y económica de la empresa, “y por qué no se comunicó una situación que se conoce desde agosto”, además de censurar “el significativo apagón informativo sobre el CIS”. Por último, exige que las obras del centro sanitario finalicen en plazo. “Estoy convencido de que se retrasaron conscientemente para ser inaugurado por el PP, cuando fue firmado por el gobierno anterior, pero se pasaron de frenada en los cálculos y no lo van a tener ni en este mandato, con los lalinenses y la sanidad pública como perjudicados”.

Devolución del aval

El expediente que se abordó en la junta de gobierno de la semana pasada se refleja que el contrato con Narom fue firmado el 9 de marzo (por algo más de 360.000 euros), pero el 1 de agosto la adjudicataria traslada un escrito en el que solicita la resolución del contrato por mutuo acuerdo, que se acepta el 29 de septiembre. Es el 5 de octubre cuando la contratista presenta un escrito de conformidad y el 16 de noviembre se incorpora al expediente un informe del director de obra donde se indica que para dar continuidad al proyecto sería preciso un modificado que encarecería en más de un 20% el precio de la adjudicación. Finalmente, el órgano del gobierno acuerda la resolución del contrato por mutuo acuerdo y la devolución del aval presentado por Narom el 13 de diciembre del año pasado por importe de 14.891 euros.