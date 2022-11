El grupo de gobierno de Lalín, como ya había anunciado anteayer, se reunirá con los vecinos del barrio de A Trigueiriza para escuchar por primera vez sus demandas para la urbanización privada que se está acometiendo en la zona. El alcalde, José Crespo, [que se enteró de estas reivindicaciones por los medios de comunicación] aseguró ayer que los atenderá para “lo que es de razón y si es posible, ver de solucionarlo”.

En una entrevista radiofónica el mandatario deslizó que detrás de estas quejas pueden esconderse más motivaciones que la retirada de un transformador, construcción de aceras o la creación de una zona verde. “Quiero pensar que no hay ninguna maldad en el tema, faltaría más, y lo que se pretende es una cosa que es de razón”, sentenció. Tras reiterar que su gobierno nunca rehusó un encuentro con los afectados, mostró su convencimiento de que la zona “va a quedar razonablemente bien porque para ahí hay un proyecto”. Tras apuntar que el desarrollo de esta urbanización fue “heredado” por su equipo indicó que durante la exposición pública de la misma no se presentaron alegaciones contra la colocación del transformador que los vecinos exigen cambiar de ubicación por proximidad a las casas y también dijo que esta instalación eléctrica es para la futura promoción inmobiliaria y no para dar servicio al supermercado de la cadena Mercadona.

“Sí se dirigieron al concello, pero de una manera extraña. Convocan ayer [por el lunes] a los portavoces de la oposición y del gobierno; cuando menos es una cosa extraña y hay que saber por dónde vienen los tiros”, enfatizó. Y, al mismo tiempo, se preguntó porque estas exigencias no se plantearon antes, pues el proyecto e urbanización se demoró durante años a consecuencia de su judicalización. “Respeto la voluntad de todo el mundo, pero ver esto en la prensa cuando a mí no se dirigió nadie pidiéndome una entrevista y ver que me quiero esconder detrás de los concejales delegados, al menos es sospechoso de lo que hay ahí políticamente hablando”.

Media hora antes de que Crespo se pronunciase públicamente sobre este asunto, un grupo de vecinos de A Trigueiriza, acompañados de representantes de la oposición acudía al consistorio a formalizar en el Registro sus demandas, tal y como habían anunciado la víspera. Los afectados insistieron en que desconocían la ubicación del transformador eléctrico y que solo se percataron de ello cuando días atrás observaron como se levantaba en medio de una rotonda. También la humanización del espacio, “abandonado desde hace muchos años” con la creación de una zona verde con bancos.

Los vecinos fueron recibidos por el coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, el edil socialista Mario López y el portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño. “Es una reivindicación justa que con un poco de sensibilidad el gobierno podría resolver perfectamente”, declaró Cuíña, que discrepó con la zona elegida para colocar el transformador. López también incidió en la necesidad de un espacio verde, mientras que Vilariño ejemplificó este proyecto como la “especulación urbanística del PP” y dijo que las exigencias vecinales no solo son justas sino que forman parte de las “pequeñas cosas” que suele demandar la ciudadanía a la administración local.

No habrá resolución del contrato del SAF

El gobierno local elevará al pleno de este jueves [convocado para las 19.00 horas, donde también se aprobarán los presupuestos para 2023] una propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por la empresa que gestiona el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La concesionaria, Protección Geriátrica 2005, tal y como desveló días atrás el BNG, solicitó un descuelgue del convenio para modificar las condiciones del mismo, pero el ejecutivo tampoco aceptará la resolución del contrato.

El alcalde recordó que en el pleno del 30 de septiembre pasado se autorizó una prórroga del contrato, que vencía el 15 de diciembre, con lo que la relación bilateral quedó establecida hasta el año 2024. “La empresa presentó un recurso de reposición, que están los servicios jurídicos contestando, pero tiene que cumplir el contrato y nosotros vamos a exigir que se cumpla”, declaró. Con las posturas encontradas, Crespo entiende que el conflicto podría acabar en los tribunales, donde el Concello defenderá sus intereses.

Respecto a la propuesta de municipalización del servicio planteada por los nacionalistas, el regidor cuestionó la política alarmista del grupo de Francisco Vilariño, más interesado en “tratar de torpedear un servicio que está funcionando bien” que de otra cosa. Y preguntó al BNG cómo gestionan el SAF otros municipios gobernados por los nacionalistas como Pontevedra o Carballo, donde también se presta bajo un régimen de concesión y no directamente por el ayuntamiento.