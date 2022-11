O mercadiño de Nadal máis ilustrativo, en A Estrada

O taller estradense Casal de Creación, situado actualmente no número 2 da Praza da Feira, celebra este Nadal un mercadiño de ilustracións, con en torno a uns 20 artistas de todo o territorio galego, entre os que se atopan nomes coñecidos, como o de Rosa de Cabanas ou o de Ariadna Silva, ambas veciñas da vila. O evento terá lugar no propio local, os días sábado 17 e domingo 18 de decembro, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. Os asistentes que anden busca dun agasallo diferente terán a oportunidade de non só observar as obras á venta, senón tamén de desfrutar de chocolate, té e doces, todo acompañado de música ambiente, para facer das xornadas unha experiencia non só de consumo, senón tamén de ocio e de socialización.

Segundo achega a responsable desta iniciativa, ao fronte do taller, Vanesa Iglesias Casal, os prezos das ilustracións rondarán os 20 euros, dependendo do tamaño e outros elementos a ter en conta. Do mesmo xeito, esta emprendedora quixo darlle un empurrón ao cliente incorporando un 15% de desconto para o enmarcado; “a idea é que a xente merque a ilustración enmarcada, sendo isto último a nosa especialización. Deste xeito, incorporamos o desconto, para que en total veña saíndo nuns 50 euros, todo incluido”.

Esta é a primeira activade deste calibre que a estradense, natural de Rubín, organiza dende que moveu o seu taller a este baixo do casco urbano, en agosto deste ano. Dende entón, conta que “a recollida entre a veciñanza está sendo moi boa, a verdade. Claro que eu xa tiña unha clientela feita ao levaren seis anos no sector”. De feito, primeiro asentouse en Berres, para logo mudarse a Callobre, e finalmente apostar polo centro da vila. Iglesias Casal recorda os seus comezos nesta aventura como emprendedora e autónoma con moito cariño; “veño dunha familia de carpinteiros, polo que esta forma de artesanía sempre estivo moi apegada a min, especialmente a través da figura do meu avó. Porén, formeime no campo da enmarcación mentres traballaba en Londres, onde estiven vivindo ata os 30 anos. Foi nese momento cando decidín apostar por crear o meu propio proxecto de negocio. Actualmente gústame moito a forma que colleu, é algo que recomendo a calquera, aínda que sei que non é doado dar o paso”.

Como muller nun oficio que ata agora se atopaba maioritariamente vinculado aos homes, Vanesa non o tivo doado para avanzar na profesión, “en Londres notaba moito machismo por parte do encargado do meu equipo, non tanto polos meus compañeiros. Dábame conta de que a eles deixáballes aprender e probar cousas novas, mentres eu por ser muller quedaba estancada”.

Hoxe en día, a estradense conta coa súa propia carteira de clientes, “traballo con moitas artistas mulleres, que abundan no sector, aínda que a representación a adoiten levar os homes”, e cunha clara premisa “reivindicar o que se crea na nosa terra, tirar por Galicia, a nosa lingua e o noso arte”.