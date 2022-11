La novena edición de la Ruta de Clásicos do Cocido ya tiene fecha: será el 21 de enero de 2023. Los participantes se citarán de 10 a 11 de la mañana en el café Recanto, frente al centro de salud de Lalín, para la recogida de los dorsales. Media hora después comenzará la ruta en caravana, con una primera parada en el Museo do Campo e da Mecanización, en Silleda. La comida tendrá lugar a las 14:30 horas en Casa Pablo, de A Goleta. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de enero. El precio es de 25 euros para socios y acompañantes, 30 euros para no socios y 12 para niños de hasta 10 años, con todo incluído (dorsales, visita guiada al museo, ruta, café, churros y cocido). Organiza la Escudería O Toxo, en colaboración con los concellos de Lalín, Silleda y Vila de Cruces y el Café Recanto.