El BNG de A Estrada ha denunciado que el Concello carece de servicio de limpieza de emergencias sanitarias durante los fines de semana. “Esto es muy grave, ya que hablamos de restos orgánicos que pueden causar enfermedades y contagios y tienen que ser tratados por personal especializado; no es de recibo que tengan que ser los vecinos y vecinas los que hagan la limpieza”, manifestó su portavoz, Xoán Reices.

Los nacionalistas recordaron que el pasado domingo se produjo una emergencia en la entrada de uno de los edificios de la Avenida de América que requirió la asistencia de los servicios sanitarios. Los vecinos se encontraron después restos de sangre y material quirúrgico diverso ensangrentado, y llamaron a la policía local para se activase el servicio de limpieza de este tipo de restos orgánicos. “La sorpresa mayúscula de la vecina que hizo la llamada es que, según le explicó la policía local, el ayuntamiento no cuenta con este tipo de servicios en el fin de semana y que la única alternativa es que lo limpiasen los familiares de las víctimas o los propios vecinos del inmueble.

El candidato del BNG a la alcaldía afirmó que “es inconcebible que nuestro concello no tenga este tipo de servicios durante el fin de semana”. “Afortunadamente este tipo de emergencias no se dan todos los días, pero no es de recibo que al final tengan que ser la propia vecina del inmueble que dio aviso a la policía la que limpie la entrada”, añadió, “y lo que ya es surrealista es que tengan que ser las familias de las víctimas de la emergencia los que tengan que limpiar; estas tienen otras preocupaciones más importantes”.

“El alcalde presume del Lidl, presume del Mercadona, presume de las luces de la Navidad,... todo muy bonito”, afirma Reices, “pero no es normal que los restos orgánicos de una emergencia sanitaria las tengan que limpiar los propios vecinos”.