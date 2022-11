Roteiros de Lalín y el Concello organizaron ayer, domingo, una ruta por las Devesas do Candán. Medio centenar de personas participaron en la caminata a pesar de la lluvia con la que comenzó el día, que luego dio una tregua. El recorrido elegido partió de Pozo do Boi hasta Bustelos pasando por la Fervenza do Rego das Minas y el mirador de O Pedroselo. Fue un gran escaparate para enseñar los encantos da Serra do Candán, bien hermosa en este final de otoño. Era la quinta ruta del programa Facendo camiño por Lalín, tecendo sendeiros en Galicia, non hai Roteiro sen ti. La sexta y última de la temporada será el domingo 11 de diciembre por los Muíños do Rego de Lamas.