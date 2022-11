Trinta anos pasaron xa dende aquel afastado mes de outubro de 1992, e parece que foi onte, porque xa é sabido que ¡trinta anos non son nada!, como diría o paisano. A verdade é que nos recordos daqueles primeiros compoñentes que permanecen en activo dende os primeiros días (Wenceslao Miguélez, Celia Cumplido, José Luis Factor, Fernando Carballal, Isaura Varela, Mari Luz Moure, Pacita e Raquel Vidal, Rosa Miguélez, Tilucha Vázquez, Esther Torreira e Marité Negro) mantense vivo o espírito daqueles duros inicios, nos que tivo moito que ver o cura de Val de Sangorza, entre outras parroquias, porque xa daquela empezaban a faltar as vocacións de cregos: Don Ángel Iglesias foi primeiro presidente e cofundador da coral, porque a idea orixinal e primixenia partira de dúas mulleres, coma case sempre sonche as que moven o mundo. Estamos a falar de Isaura Varela Cumplido, que aínda hoxe continúa en activo, e Pilar Pérez Cadahía, que aínda que deixara a coral, nunca a abandonou e segue no seu corazón. As dúas, movidas pola súa afección polo canto, foron as artífices desta idea que ía callar na creación da Coral Polifónica de Agolada.

Xurdiu un antes da creación da Banda de Música Municipal de Agolada,a iniciativa do alcalde Manuel Costa Casares, que falara cos músicos da Cultural de Brántega e dos de Ventosa, para agrupalos nunha nova banda oficial. Ao traballo das dúas mulleres buscando director e voces dispostas a integrar a coral íalle dar forma definitiva D. Ángel, para o que se puxeran en contacto co maestro D. Enrique Alvarellos Iglesias –maestro como a el lle gustaba que o chamaran, xa que dicía que mestre eran os profesores dos colexios, pero el era maestro de música e músicos–.

Grazas ao metódico e concienciudo traballo de D. Ángel, recompilando todas as actividades desenvolvidas pola coral dende a súa fundación, dispoñemos dunha memoria exhaustiva na que podemos lembrar unha morea de actuacións doutro xeito posiblemente esquecidas. A modo de exemplo deixamos estas, as seis primeiras actuacións da xa Coral Polifónica de Agolada, que daquela contaba con máis de 80 voces e que na actualidade está formada por 36 voces mixtas.

O 25 de decembro de 1992 ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de Agolada, realizou a primeira actuación en público cun concerto de panxoliñas que, aínda que non se pode considerar a presentación oficial, contou con gran éxito de público e foi moi aplaudida.

As seguintes citas foron todas en 1993: O 13 de xuño (San Antonio), ás 7 da tarde, tamén na igrexa de Agolada, foi a presentación oficial da coral, apadriñada por Ecos do Ulla, de Monterroso, cun cheo total. Uns días despois, o 20 de xuño, actuou na igrexa de Santa María de Val, dentro da Semana Cultural, cantando a misa do Corpus e dando un concerto.

Xa de cheo no verán, o 17 de xullo, ás 12:30, cantou a misa da festa de Esperante e despois deu un concerto no no palco. O 21 de agosto, ás 13:30, ofreceu un recital na Festa do Río da Cornella, en Ponte Arcediago. E o 29 de agosto, ao mediodía, cantou a misa e ofreceu un concerto no palco de Artoño.

Ao longo destes trinta anos, a Coral Polifónica de Agolada realizou infinidade de actuacións, viaxes e intercambios con outras agrupacións musicais, tanto por toda España, como mesmo en Francia e Italia.

En canto aos directores, como xa dixeramos, Enrique Alvarellos foi o primeiro, dende a creación da coral, en 1992, ata o ano 2005, función que compatibilizaba coa dirección das corais Ecos do Ulla, a do Hospital de Calde, a la Policía Municipal de Lugo e a do Orfeón Xoán Montes, do que tamén foi fundador.

Entre os anos 2005 e 2008, o posto de director foi desempeñado por Pablo Pérez Varela, que veu encher o baleiro que deixara Alvarellos. Era unha tarefa nada fácil, pero pouco a pouco Pablo, coa súa afable personalidade e os seus coñecementos de música coral, logrou sacar o mellor de cada unha das voces.

Ao ter que marchar, fixérase cargo dun xeito transitorio o propio director da Banda de Música Municipal de Agolada, José Luis Quintás, que estivo ao fronte da mesma durante uns meses, ata a chegada dunha nova directora, como foi o caso de Sandra Nasher, que asume a responsabilidade dende finais do ano 2008.

Ao ter que marchar Sandra, no ano 2014, por motivos persoais, fíxose cargo e dende entón permanece como director Alejandro Piñeiro, músico de sobrada experiencia e profesionalidade que está a conseguir excelentes resultados da trintena de voces da actualidade.

Como sinala o seu presidente, José Luis Factor, con 25 anos de traxectoria persoal ao fronte da agrupación musical agoladense, logo da marcha do seu fundador, como xa quedou dito, Ángel Iglesias: “Cando empezamos éramos oitenta compoñentes na coral e agora somos trinta. Porén, manterse trinta anos non é nada doado, para elo resulta fundamental o bo ambiente e clima no interior da coral, o que se pon de manifesto co feito de que o 60 ou 70% dos que estamos actualmente levamos na coral dende o principio, moitos dos que xa non están faleceron e algúns, poucos, deixárono por motivos de traballo, familiares e persoais”.

Do currículo da formación destacamos os seguintes eventos e actuacións: En abril de 2014 acadou o terceiro premio no II Certame de Corais Vila de Arbo. E, en outubro do mesmo ano, o primeiro no Certamen de Rondallas y Corales Santiago Apóstol, celebrado en Ourense.

Pero, sen dúbida, entre os fitos máis importantes na traxectoria da Coral Polifónica de Agolada cabe destacar, no ámbito internacional: O intercambio cultural realizado nos anos 1999 e 2000 coa coral Sarabande de La Force (Francia), participando en varios concertos nas ciudades de La Force e Lalinde. O irmandamento co coro italiano Quelli Delli 21,18, de Manziana, nos anos 2001 e 2008, que culminou con actuacións en marcos incomparables, como as igrexa de San Pietro in Montorio e San Ignacio de Loyola, en Roma, ou a de San Giovanni Bautista de Manziana. Sen esquecer o intercambio coa coral de Gondomar (Portugal) en 2012 e a participación no Encontro internacional de Corais en Cascais en 2018.

Hai 30 años, a Coral Polifónica de Agolada contaba entre os seus membros case que con familias enteiras. Hoxendía, non hai relevo xeracional e as súas voces son, fundamentalmente, de mediana idade. Hai anos Factor comentaba nunha entrevista con Salomé Soutelo, en FARO DE VIGO: “As corais sempre teñen o sambenito de que interpretan música de sempre e que so atraen a persoas maiores. Se viñeran a escoitarnos, os xóvenes quizais poderían convencerse de que non é así, porque o que entra na Coral de Agolada non se vai”.

Neste caso, moitos nos tememos que os bos desexos non se están a cumprir. Ogallá cambie a actual tendencia, tal e como ten acaecido coa nosa banda de música, na que a potenciación da súa escola fixo de canteira de novos talentos músicos, que afortunadamente está xa a dar os froitos esperados. Porque, sen dúbida, a nosa, a de todos, a Coral Polifónica é para Agolada moito máis ca unha agrupación musical, representa o latexo mesmo do sentir do pobo que leva polo mundo adiante por bandeira.

Parabens polo traballo, pola entrega e pola música, e que sexan alomenos outros trinta mais.