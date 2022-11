Ruta xacobea polos santuarios marianos

A petición da empresaria Nieves López-Neira de la Torre, estamos a colaborar xunto a un equipo interdisciplinar, no proxecto dunha Ruta Mariana de Peregrinación a Compostela, que decorre parella aos camiños oficiais Mozárabe e de Inverno, os principais centros de devoción mariana das catro provincias galegas e atravesa a nosa comarca polos concellos de Rodeiro, Dozón, Lalín e Silleda.

No proxecto, que se agarda estea rematado nos primeiros días do vindeiro ano 2023, inclúense, entre outros puntos de interese, os santuarios da Virxe do Corpiño en Lalín e os da Nosa Señora dos Desamparados de Abades e da Virxe da Saleta en Siador, no municipio de Silleda, nos que estivemos días pasados na compaña de profesionais de turismo, touroperadores e influencers das redes sociais de varias nacionalidades. Neste labor contamos coa atención e colaboración do reitor do Corpiño, José Criado, e dos sacerdotes Amador Marugán, en Siador, e José Catanga, en Abades, este último axudado polo investigador José María Ezequiel Ferrer e o sacristán da parroquia, Antonio Rodríguez.

Nunha próxima xornada visitaremos os santuarios da Nosa Señora do Faro, entre os municipios de Rodeiro e Chantada, da Virxe da Pena de Francia, en terras de Dozón, e Santa Isabel de Escuadro (Silleda), así coma as igrexas de Lalín de Arriba e Donramiro, amais da capela do Monserrat. Todos estes templos tamén se contemplan no proxecto desta ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, xunto a outros de Galicia. Deste xeito, preténdese ofrecer unha alternativa atractiva e diferente a peregrinos e turistas nacionais e estranxeiros.

O Corpiño estrea porta principal con relevos

Na visita ao célebre santuario da Nosa Señora do Corpiño, o cura reitor, José Criado, mostrounos a nova porta principal que da acceso ao templo, que loce uns artísticos relevos en bronce. Neles figura a escenografía da lenda da aparición da Virxe aos pastores, a construción do templo actual e o culto do Corpiño, obra do artista plástico Suso León (Santiago de Compostela, 1968), autor, entre outras recoñecidas obras, do tímpano da Porta Santa da Catedral de Santiago.

Novo órgano

O propio reitor tamén nos deu conta da adquisición dun grande órgano para o santuario, que xa está no templo para ser montado axiña para acompañamento do Coro da Nosa Señora do Corpiño que, con notable éxito, dirixe a cubana afincada en Lalín Arlette Martín Velázquez.