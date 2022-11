Las Aldeas de Nadal no figuraban en el programa electoral del PP de 2019, pero un viaje por Europa de la edil de Comercio, Karen Fernández Lamela, le sirvió de inspiración para materializar un proyecto en ese mismo ejercicio y que crece cada año. Arrancó con cinco casitas y en este 2022 contará ya con 41, repartidas en seis enclaves (y un séptimo, privado, en el centro comercial Pontiñas). Su repercusión es tal que el año pasado fueron visitadas por un millar de personas cada fin de semana, así que el alcalde, José Crespo, está convencido de que en un futuro “no quedará ningún niño en Galicia sin decir que quiere venir a Lalín”, pues las Aldeas de Nadal aspiran a ser el referente navideño de Deza y de las Terras do Medio, como las llama el escritor Xosé Vázquez Pintor.

Arcos de luz

Crespo y Fernández presentaron el programa junto a la edil de Cultura, Begoña Blanco, y el artesano Luchi Iglesias, creador de las construcciones. No pudo acudir la diseñadora gráfica Olalla Garra, autora del cartel de las aldeas. Los seis enclaves (Papa Noel, Apalpador, Reis Magos, Música, Trasnos y Estrelas) incorporan novedades como cinco arcos de luz, uno en cada entrada al casco urbano, así como un punto solidario en el bajo de la Casa de don Álvaro, en el que las asociaciones sin ánimo de lucro podrán vender o exponer sus productos. Aldeas Infantiles ya mostró su interés en participar. Otra de las novedades será un punto gastro, en una casita de la Praza da Igrexa, en el que distintos restaurantes lalinenses ofrecerán de viernes a domingo palomitas, chocolate, vino caliente y otras delicias.

Las aldeas quedan inauguradas este viernes, día 2, a las 20.30 horas, con pregón, fuegos de artificio y también chocolate. Podrán visitarse hasta el 9 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Repite el tren turístico, que comienza recorridos el día 3 a las 17.00 horas. Los viernes y sábados bajará a la aldea del Pontiñas Funcionará hasta las 20.00 horas, y también por las mañanas, desde las 12.00 hasta las 14.00, los días 6,8,10,11,16, 18,22,23, 24,28 al 31 de diciembre y el 3 y 4 de enero, así como el día 5, por la Cabalgata de Reyes. En determinadas fechas habrá actividades de globoflexia en el tren. Y en las aldeas se programan sesiones de música como la de Cé Orquestra Pantasma, el día 17, o de cuentos, como el que protagoniza Celso Sanmartín (el día 10), la recepción que realiza Papa Noel el día 23 en su casa de la Praza da Igrexa (17.00 a 19.00 horas) o el mismo evento, pero con el Apalpador, en la Praza da Torre, también el 23 pero a las 12.30 horas.

El certamen de balcones incluye un premio para la mejor casa del rural

Fernández Lamela recordó que el concurso de balcones repartirá un premio de 500 euros, otro de 300, un tercero de 200 y tres de 100 euros cada uno. Además, habrá 500 euros para la casa del rural mejor engalanada.

Mejoras

Por su parte, Luchi Iglesias recalcó que este parque temático está elaborado desde el cariño de sus operarios, del Concello y de la gente de la villa. Apuntó que en esta cuarta edición quedaron solventados algunos detalles, como en la Aldea de Papa Noel (en la Praza da Igrexa) donde se varió la disposición del trazado urbano entre las casas, o en la Aldea da Música, que tendrá un pasillo de madera, con mucha vegetación a base de pino y abeto. y en el que se baraja un homenaje a las bandas y corales del municipio, con el bautizo de alguna casa. En las cinco casas de la Aldea dos Trasnos (en la antigua pista de petanca) se incrementaron las que estaban colgadas en árboles y fueron subidas por puentes para que por la noches pueda haber visitas de una a otra.

Un programa con exposiciones, libros y música

Aldeas do Nadal servirá para dinamizar Lalín desde principios de mes y servirá de prólogo a las actividades vinculadas a la Feira do Cocido, que siempre incluye actos del Entroido. Desde Cultura, la concejala Begoña Lorenzo y su equipo aportan un amplio programa que el 1 de diciembre ofrece un nuevo encuentro de Os e As Mirlotís en la biblioteca. El día 3, el Museo Municipal inaugura la muestra Acción Laxeiro. Esa jornada, las Aldeas contarán con música de Harry Price (17.00 horas), y el Salón Teatro (19.00 horas) ofrece un festival de danza. Ya en el puente festivo, el día 8 el auditorio será el escenario del festival Valentina Film y el 9, en el Museo, José Ángel Núñez disertará sobre Varela Jácome. El día 11, Roteiros por Lalín organiza la Ruta dos Muiños do Rego de Lamas, de 14 kilómetros.

El jueves 15, habrá nuevo encuentro de Mirlotís y la inauguración, en el auditorio, de la muestra A parroquia para sempre. Memorias gráficas da xente de Agolada. El sábado 17, se programa el festival de corales en el Salón Teatro.

Bandas de música

Por parte de las bandas de música, actuarán en el Lalín Arena el día 18 la de Muimenta y la de Vilatuxe, el día 25. La Banda de Lalín protagoniza el concierto de la entrega de Lalinenses do Ano, el 30 en la Sala Tuno Valdés. En Noche Vieja, el grupo Eureka amenizará la velada, desde medianoche, en la Praza Europa. En cuanto a la Cabalgata de Reyes Magos, la del próximo 5 de enero ya podrá ser con carrozas y sus detalles se conocerán en semanas venideras.