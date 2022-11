Xa hai dúas semanas dende que fomos convocados a unha cea os que nacemos no ano 1972, no Pazo de Xerlís. A experiencia foi única. Creo que todos fomos coa ilusión e ao mesmo tempo a sorpresa por ver a outras persoas coa mesma idade. Ao principio, moitas apertas e bicos e tamén moitas lembranzas dos tempos de instituto, que daquela só había dous. E despois... unha saborosa comida na mellor das compañías. Mirámonos e fixemos balance. É o sentimento agridoce pola alegría de cumprir anos de vida e tamén pola vertixe que dá mirar cara atrás. Fronte a min, cabezas despexadas e melenas con cor de tinte reparador. Algún sorriso tamén pecaba de ocos polos que escapaba a alegría e outros amosaban unha ortodoncia cor prata, coma nunha boca adolescente.

Disto despréndese que á nosa idade aínda queda moito que facer, pois estamos aí no ecuador, no mellor dos casos. Ben é certo que outro tanto de vida é raro que nos quede, pero temos a ilusión de que aínda temos moito que experimentar.

Reflexións aparte, o que máis me gustou foi o momento do baile. Estar na pista bailando baixo esas luces de cores que me trasladaban aos meus anos mozos cando ía á Lennon. Escoitar e cantar algúns dos temas que soaban daquela e que forman parte da miña mocidade foi unha sensación única. E o único cubata que tomei sóubeme a gloria bendita. Era como voltar moitos anos atrás, pero coa ventaxa de ter moitas cousas conseguidas a base de esforzo por cumprir as ilusións. Bailei paseniño, como facía de moza, pero era un baile máis seguro. Sentía baixo os meus pés que as raíces me ataban á terra, ao chan, pero tamén que as ás que sempre souben que tiven, tiraban por min para que seguira voando. Na adolescencia os meus temas favoritos de conversación xiraban arredor dos libros e da música. Cos libros teño a fortuna de traballar cada día e coa música, mentres os sentidos e o corazón me permitan escoitar e sentir, podo poñerlle son ao meu voo.

Para rematar, dicir que foi unha idea magnífica. Moitas grazas aos artífices desta convocatoria. Gustoume formar parte de algo extradordinario. No ano 1972 pasaron grandes cousas, entre elas que nacemos nós. E no ano 2022 celebrámolo. Tardamos cincuenta anos en facelo, pero pagou a pena por todo o que vivimos. Esperemos que nos queden moitos máis. Noraboa a todos e a todas. I want to break free. Si, aínda aos cincuenta sigo escoitando a Queen. Sempre resoou nas miñas orellas. Tamén o escoitamos en Xerlís. Por algo sería...