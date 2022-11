Los socialistas de Lalín preguntarán hoy en el pleno por “la chapuza de Avelino Souto” en la organización del viaje a Escaldes. Señalan que en los últimos días se recibieron multitud de quejas por parte de familias que quedaron fuera al no poder hacer cola para anotarse. “El modelo de inscripción que se siguió no tiene ni pies ni cabeza”, explica Alba Forno, que lo compara con el gestionado en el anterior gobierno local. “Es una barbaridad que los padres se viesen obligados a guardar turno de madrugada para obtener una plaza y los que no pudieron hacerlo se quedaron sin viaje”, añade Forno. Los socialistas reclaman que se organice un nuevo viaje para los niños que quedaron fuera de manera injusta porque “no tienen la culpa de que Souto sea incapaz de organizar nada”, concluye.